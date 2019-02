"Mi reto es ser un buen médico con mis pacientes; lo demás será accesorio"

Contesta a su primera entrevista desde Japón, viaje que tenía planeado desde hace tiempo para desconectar tras la dura preparación del MIR (Médico Interno Residente) y el estrés del examen. José Manuel Busto Leis, el joven titulado en Medicina en la Universidade de Santiago y natural de Barro (Pontevedra), ha sorprendido a muchos con ese primer puesto (entre más de 15.000 aspirantes), que le permitirá elegir cualquier especialidad médica, la que desee, en cualquier hospital de España. Sin querer y a miles de kilómetros se ha convertido en centro de atención. Mantiene la calma y responde discreto, como es él.

-¿Te esperabas esa nota?

-Al salir del examen no lo hubiese dicho, en absoluto. Es cierto que los simulacros que hacía para prepararme me salían bien, pero la dificultad del MIR de este año nos pilló a todos un poco por sorpresa. Al salir del examen la sensación fue de desánimo.

-¿Más difícil de lo habitual?

-No entraron muchos temas que generalmente son habituales en la práctica médica diaria y sí conceptos tremendamente específicos que nos resultaron muy raros. Ante un examen así, la nota puede ser injusta y no reflejar todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás.

-Que no ha sido tu caso... ¿cómo lo preparaste?

-Empecé a prepararlo durante el curso de 6º en mi casa. La academia tenía una modalidad para estudiar a distancia en los meses previos al curso intensivo. Durante el intensivo estudiaba como todos mis compañeros las horas que nos recomendaba la academia y hacía los test. Sacaba algún ratillo para verme un capítulo de alguna serie para desconectar. El domingo era día libre y lo respeté siempre para no sobrecargarme.

-¿Y tu familia cómo se quedó con tal resultado?

-Se han alegrado mucho, saben el esfuerzo que hice. Aunque creo que el puesto en sí no es lo más importante. Tengo una hermana mayor, también médica. Estaba aquí (en Japón) conmigo cuando me enteré de la noticia. Nos hemos venido juntos de viaje.

-¿Qué especialidad vas a elegir y en dónde? (la asignación de las plazas: el 22 de abril en Madrid).

-Aunque pueda parecer raro a estas alturas, aun no lo tengo completamente claro. Me gusta mucho Dermatología, pero Pediatría también me atrae, aunque no estén muy relacionadas entre sí. Creo que en cualquiera de las dos estaría muy contento. Me planteo hacer la residencia en Madrid porque es una ciudad en la que me encantaría vivir.

-¿Eres consciente del lujo que supone elegir tu futuro de primero, entre miles de facultativos?

-Es un privilegio no tener que preocuparse. Por desgracia hay compañeros que se han esforzado tanto como yo pero que por no haber tenido un buen día en el examen no pueden elegir la especialidad que quieren o en el sitio que les gusta. Como te juegas todo a una carta, el MIR es un sistema que puede resultar injusto para muchos.

-¿A dónde te gustaría llegar en Medicina?

-Me gustaría ser un buen médico con mis pacientes. Es el único objetivo que tengo claro y el más importante. Todo lo que pueda venir o no después es accesorio.

-En el instituto Aquis Celenis de Caldas de Reis destacan tu excelente trayectoria...

-Desde pequeño siempre he intentado ser responsable con mis estudios. Aparte de que me encanta aprender cosas nuevas y disfruto con mi carrera porque me apasiona, he tenido claro desde siempre que hay que trabajar duro para conseguir los objetivos que te propones. Mis padres también se han esforzado mucho para que mi hermana y yo tuviésemos una buena educación y eso también es un motivo para intentar dar lo mejor de uno.