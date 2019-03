Larga vida y sed para disfrutar de esta maravilla

Salvaterra de Miño se autoproclamó hace años como la capital del vino del Condado do Tea. Con la puesta en marcha de este museo de la Ciencia do Viño do Condado - Rías Baixas confirma definitivamente su capitalidad.

El pasado lunes los que tuvimos el honor de asistir a su inauguración, hemos podido comprobar que sin lugar a dudas tenemos uno de los mejores museos interactivos del vino de España, por su ubicación, su continente y, sobre todo, por su contenido.

Se trata de un elemento fundamental, en el que los visitantes pueden disfrutar del pasado, presente y futuro de la viticultura y del vino en nuestra zona. Permite al visitante interactuar en todos sus contenidos de una forma sencilla y súper didáctica.

Además, este conjunto museológico es una herramienta extraordinaria para fomentar el enoturismo, que en este momento está adquiriendo una gran importancia como complemento turístico y económico del Condado do Tea.

Antes de su inauguración oficial, el Concello de Salvaterra organizó una serie de visitas guiadas, en las que participaron aproximadamente setecientos visitantes de todas las condiciones, aficionados a la vitivinicultura, gastrónomos, bodegueros, cofrades etc. La opinión general de estos visitantes fue que se encontraron mucho más de lo que esperaban.

Como presidente de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, animo a todos a visitar este extraordinario conjunto museológico y como dice el juramento de nuestra Cofradía: Que los dioses nos den larga vida y sed para disfrutar de este maravilloso museo.

* Presidente de la Cofradía do Viño do Condado do Tea y Espumosos