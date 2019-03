Pilar Roig, Cristina Aristoy y Julieta XLF, ganadoras de los Premios eWoman

madrid La información completa de los Premios eWoman se publicará en el especial que acompañará a este periódico el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Talento, profesionalidad, excelencia, emprendimiento, liderazgo, esfuerzo, éxito... siempre en clave de mujer. Éstas son las características que comparten la catedrática e investigadora Pilar Roig Picazo; Cristina Aristoy, fundadora de la marca de joyas Singularu, y la artista urbana Julieta XLF, ganadoras de los Premios eWoman en las categorías Trayectoria Profesional byCaixabank, Negocio online y Arte Digital y RRSS.

La entrega de estos galardones, celebrada ayer en Madrid, puso el broche de oro al circuito de eventos organizado por Prensa Ibérica -el grupo al que pertenece LA OPINIÓN- que durante 2018 ha recorrido quince ciudades españolas, entre ellas A Coruña, para reconocer y premiar la trayectoria de mujeres líderes.

En total, 57 mujeres, premiadas en sus respectivas ciudades, optaban a los tres premios con los que Prensa Ibérica, a través de sus medios, quiere "expandir, poner un gran altavoz a las mujeres y hacer que cada historia personal y profesional llegue lo más lejos posible", resaltó la conductora del acto.

En el mismo sentido se expresó Irene Lanzaco, directora general de Prensa Ibérica, al afirmar que "eWoman es un gran punto de encuentro para compartir, para reconocer el mérito de la mujer emprendedora, para avanzar en la cultura de la igualdad, para modernizar nuestro modelo de convivencia y para progresar juntos como sociedad".

Irene Lanzaco fue la encargada de entregar el Premio eWoman Arte Digital y RRSS a Julieta XLF, una original artista urbana cuyos murales posgrafiti, protagonizados por coloridas muñecas, cautivaron al jurado por su talento y sensibilidad. La premiada subió al escenario y dedicó el galardón a su familia: "Me han educado libre y me han permitido crecer dentro de esta rebeldía. Es importante dar visibilidad a todas esas mujeres que no la tienen, por eso estamos aquí, para seguir luchando juntas. Con creatividad, pasión y perseverancia podemos inventar un mundo mejor".

Cristina Aristoy, fundadora de la marca de joyas Singularu, fue la mujer reconocida en la categoría Negocio online. "Nada de esto hubiera sido posible sin el equipo que hay detrás", señaló Aristoy, quien dio las gracias a Prensa Ibérica y "a todos los que siguen y compran en Singularu". El jurado valoró su tesón y su capacidad de emprendimiento para poner en marcha en 2015, cuando tenía sólo 26 años, una firma de éxito que hoy factura más de 3,5 millones de euros al año.

En la categoría Trayectoria Profesional byCaixabank el premio fue para Pilar Roig Picazo, catedrática e investigadora. "En 2015 fue nombrada académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre sus actuaciones más importantes destaca la restauración de la cúpula de la basílica de la Mare de Deu dels Desemparats o la recuperación de la bóveda de la iglesia de San Juan del Mercado, ambas en Valencia". La galardonada, que no pudo asistir, envió un vídeo en el que elogió el trabajo del resto de candidatas: "He aprendido muchísimo de todas las mujeres valientes, ellas son merecedoras también de este premio".

"La revolución de las mujeres del siglo XXI pasa por que nosotras también diseñemos el mundo en el que queremos vivir. Con vuestro trabajo contribuís a que nuestro país sea mejor y sois un referente de la sociedad", resaltó Paula Gómez-Angulo Amorós, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid y encargada de clausurar el acto.