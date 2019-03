Rías Baixas se estrena en Oviedo ante medio millar de asistentes

Oviedo, incluida en el Área Noroeste en la que los vinos de Rías Baixas representan el 33,3 % del mercado, siendo el vino blanco con D.O. más vendido, es una zona prioritaria para el sello del albariño, que este lunes ha organizado su primer salón del vino de 2019 en la capital asturiana, tras haber hecho lo propio ya en años anteriores como los de 2006, 2011 o 2014. El hotel de La Reconquista fue el lugar elegido para esta puesta de largo, en la que 90 marcas de 21 bodegas amparadas se lucieron ante medio millar de personas, causando gran expectación. La cita, que contó con la presencia del presidente del Consejo Regulador, Juan Gil; el director general, Ramón Huidobro; y la directora de marketing, Eva Mínguez, recogió una amplia y variada muestra de las elaboraciones de la D.O. Incluyó así vinos sobre lías, elaborados en barrica, espumosos, selecciones de añada, 100% albariño y también plurivarietales así como referencias de otras añadas, etc.