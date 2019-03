Rosa María Mateo dimitirá al frente de RTVE cuando haya nuevo Gobierno

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, anunció esta semana en el Congreso de los Diputados que presentará su dimisión cuando haya nuevo Gobierno tras las elecciones del próximo 28 de abril. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control de RTVE, recordó que ella aceptó este puesto "para dos o tres meses", es decir, "para un periodo muy provisional" y esa sigue siendo su intención. "No espero estar más que un tiempo muy determinado", apuntó.

Mateo aclaró que presentará su dimisión "inmediata" al nuevo Ejecutivo que surja de los comicios de abril. "Podrá aceptarla o no", añadió, antes de recalcar que su intención "no es atarse a la silla en ningún momento" ni seguir en su puesto "a costa de lo que sea". "Es un trabajo al que me he enfrentado con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con todos mis deseos de hacerlo lo mejor posible", indicó.

Sin embargo, el PP no quiere que la marcha de Mateo se retrase hasta después de las elecciones porque, según el portavoz popular en esta comisión, Ramón Moreno, bajo el mandato de la administradora única "no está garantizada la neutralidad, objetividad e independencia" en la campaña electoral de los próximos comicios.

"Sería bueno que diera un paso atrás y quitarse de en medio", le reclamó durante la sesión de control del ente público el diputado, para enumerar lo que considera un "penoso" paso de Mateo por la dirección de la Corporación.