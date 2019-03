´Paranormal activity´

Porras. Las redes sociales es lo que tienen. Tú lanzas al orbe una imagen, un gesto, un momento y en ese mismo preciso instante el ser, el tiempo y el significado dejan de pertenecerte, pasan a ser de propiedad universal, patrimonio de la humanidad. Miles de millones de imágenes, gestos y momentos propiedad universal, patrimonio de la humanidad, se pierden como lágrimas en la lluvia, confundidos entre la masa, pero otros no. A veces cobran sentidos jamás imaginados. Bueno, a ver, jamás imaginados... La simbología, la iconografía, estaba ahí, desde el origen, lo fálico es lo fálico desde las cuevas. Se encargó Freud de remacharlo. Y Teresa Lourdes Borrego y su porra estaban llamadas a trascender. Terelu se coló en los Oscar, en los stories de la actriz Jessica Chastain. Jessica no sabe quién demonios es Terelu, ni Pipi, ni Bigote, ni la Campos, pero utilizó el castizo vídeo de la mujer devorando un churro para ilustrar una serie sobre Lorena Bobbit y el destrozo que le hizo a su marido en salva sea la parte. Porque hay lenguajes -y personas- universales.

Todos los nombres. Los clásicos eran muy de Ambrosias. Ahora se lleva menos, pero medio millar de mujeres, arriba o abajo, se llaman Ambrosia en España. Pero no se trataba de una Ambrosia. Eso fue un error, una equivocación de Candela, la ex de Tejado. Candela ha puesto a todos a hablar de Ambrosia, de una tal Ambrosia, cuando en realidad quería decir Apolonia. Apolonias, que también viene de Grecia, hay todavía más en España, 2.500 y pico. Pero la Apolonia a la que se quería referir Candela es una, la que grabó un videoclip con Omar, el ex de Chabelita. Ambrosia, o Apolonia, son nombres bonitos para algunos, para otros no, según. Los nombres son muy personales. Chelo, de nacimiento, se llamaba María de la Consolación. Da menos juego que Ambrosia. Eso está claro. Pero todo va a gustos.

Pequeños. Por regla general, que no absoluta, en la naturaleza lo pequeño crece. Y la vida crece en lo pequeño. En España hay dos grandes pequeños. Mi pequeño del alma, que es el pequeño del alma de la folclórica cuando la folclórica era la viuda de España, y el pequeño Nicolás, un vivas que aparece y reaparece en la vida pública como

los ojos del Guadiana y se mueve con la misma facilidad entre espías que entre famosos de quinta. Ahora ha montado un partido para a las europeas. El otro está en un reality. Han crecido. No sé si mucho.

Ilusiones. Tamara tiene una ilu. Una ilusión no, porque Tamara es más de ilus. Un novio tampoco, porque mami ha dicho que novio no y si lo dice mami, es que novio no. Pero está tan ilu que lo ha contado así, sin posado ni pillada ni nada. Dice que no es del mundillo, esto es, no es un famoso, ni de cuna ni de nada. Vargas era Nobel, famoso también, pero por las letras y no por las jetas, y ahora se pone bótox y posa en los photocalls más de perfil que Isabel. Dice Tamy que es deportista y tiene los ojos verdes. Mami, cuando le preguntan, tuerce un poco el morrito. No lo tuerce. No puede ni debe. No está bonito. Pero lo tuerce simbólicamente. "Novio no creo que sea todavía". No le ha dado el okai, que es lo que dan en casa, el okai, bombones y ahí, tras cualquier puerta, está el baño.

La baronía. ¿Es usted feminista?, pregunta el entrevistador. A malas, no nos engañemos. Soy femenina, responde ella, sonrisa ancha y permanente, como un tuit fijado, como un emoji. ¿Y eso qué es? Insiste él, como quien hurga y hurga, venga y venga, chincha que chincha. Pues yo creo que las mujeres somos muy bonitas y muy guapas y somos las mamás de los hombres. Y en ese instante, en ese, deja la Tierra de girar sobre su eje, se lo piensa, da la vuelta y empieza a rotar en el sentido contrario; la sangre detiene su circulación en el interior de todos los cuerpos, se lo piensa, mira al cerebro, mira los órganos, da la vuelta y emprende el circuito en la otra dirección; la historia cambia en un segundo, detiene su escritura, levanta la pluma, borra todo lo que había y comienza a reescribirse desde el Big Bang y las cavernas. La baronesa dice que las mujeres somos muy bonitas y muy guapas. Y afirma que somos las mamás de los hombres. Borja está orgulloso. O no. A saber cómo están las cosas entre ellos. Pero el barón, sí, el barón, allá donde esté. Y tiene un título. Y una colección. Y da audiencia, ¿no? Pues eso.