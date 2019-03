'Ribeiras de salitre' dará a coñecer hoxe a tradición mariñeira de Corme

Ribeiras de salitre comezará hoxe o programa no Faro de Corme, fronte á pedra do Roncudo, a pedra percebeira con máis sona de Galicia. Na confraría deste porto central da Costa da Morte están asociados 80 homes e mulleres, que se dedican ao percebe, o mergullo, as nasas e a volanta, sendo o percebe, o longueirón, o ourizo e a pescada os recursos que máis se capturan.

Con Roberto Vidal, os espectadores coñecerán a pedra do Roncudo, moi importante, xa que o percebe que se cría nela alcanza prezos moito maiores ca os doutras zonas. O motivo é o moi batida polo mar que está esta pedra, o que lle proporciona máis osíxeno e nutrientes a este crustáceo.

X.H. Rivadulla Corcón tamén falará con Mari Carmen Suárez, que viviu toda unha vida de percebeira, o que lle fai saber como poucos o valioso que é este recurso, e con Rosa Rodríguez e María Jesús Veiga, que traballan de atadeiras en Corme, pero non só fan redes, senón que tamén reforzan a súa economía coa reciclaxe e a artesanía.

Corme foi un dos portos de cabotaxe máis importantes de Galicia, o que pode ter unha relación directa co feito de que nesta zona haxa unha importante tradición de mariños mercantes, homes que marcharon de Corme para navegar en buques de transporte de mercancías polos mares de planeta. Un deles é Antonio Vidal, outros dos convidados do programa deste domingo.

Por outro lado, o equipo de Ribeiras de salitre atopará no porto o experimentado percebeiro Francisco Carabel, que, cunha cociña portátil, preparará uns percebes, pero non ao xeito tradicional, senón salteados nunha tixola cun pouco de aceite.

A música correrá esta tarde a cargo do grupo Inllar, un grupo de voces e pandeiretas que recupera as formas folclóricas de Corme, mentres que a escritora Diana Varela Puñal, nada en Corme, ofrecerá unha visión moi poética desta vila.