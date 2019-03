´A sombra da lei´, gran triunfadora dos Mestre Mateo con dez premios

Arriba, parte do equipo de ´A sombra da lei´, no ´photocall´; abaixo, dous momentos da gala.

Arriba, parte do equipo de ´A sombra da lei´, no ´photocall´; abaixo, dous momentos da gala. mi. miramontes/roller agencia

Cumpríronse as quinielas e a película A sombra da lei, da productora coruñesa Vaca Films, foi a gran triunfadora na gala de entrega dos principais premios do audiovisual galego, os Mestre Mateo, que se celebrou onte á noite no Palacio da Ópera da Coruña. A cinta de Dani de la Torre fíxose con dez dos quince galardóns aos que estaba nominada, incluídos o de mellor longametraxe, director e actor protagonista, para Luis Tosar.

Tamén se levou o recoñecemento dos membros da Academia Galega do Audiovisual (AGA) nas categorías de mellor dirección de producción, para María Liaño; dirección de arte, para Juan Pedro de Gaspar; maquillaxe e perruquería, para Raquel Fidalgo e Noé Montes; montaxe, para Jorge Coira; música orixinal, que foi a parar ás mans de Manu Riveiro e Xavi Font; vestiario, para Clara Bilbao; e son, premio que comparten James Muñoz e José Antonio Manovel con David Machado (La Panificadora).

A película Trote, a outra gran favorita ao partir, tamén, con quince nominacións, tívose que conformar cun total de cinco premios: mellor actriz protagonista e de reparto, para María Vázquez e Melania Cruz, respectivamente; actor de reparto, para Federico Pérez; guión, para Xacio Baño e Diego Ameixeiras; e dirección de fotografía, para Lucía C. Pan.

En canto a outras categorías profesionais, o premio á mellor realización foi para Sito Torres e Miguel Granero, por Álbum de viaxe (programas 1 ao 9); mentres que o de mellor comunicador de televisión recaeu en Rodrigo Vázquez, por Ti verás (programa 364).

No eido da producción, Idénticas (Amanita Studio, La Panificadora e Aspoh) fíxose co galardón ao mellor documental; A nena azul (Reira Filmes, en producción asociada con Píxel Films e Comunika) gañou na categoría de mellor curtametraxe de imaxe real; Soy una tumba (Uniko e Autour de Minuit), na de mellor curtametraxe de animación; e Ti, de Juan Galiñanes, foi elixido como mellor anuncio publicitario. Os restantes galardóns foron para O sabor das margaridas (mellor serie de televisión); Buscadores de naufraxios (programa de televisión); Dinosaurio, a serie (serie web); e Ahora o nunca (videoclip). Ademáis, a actriz Mela Casal recibiu o Premio de Honra Fernando Rey da AGA

Os premios, que os académicos elixiron cos seus votos entre as máis de 400 candidaturas presentadas en vinte e cinco categorías, foron entregados por diversos profesionais pertencentes ao audiovisual galego, como as actrices Belén Constenla, Ledicia Sola, Isabel Blanco e María Bouzas; os actores Miguel Canalejo, Alberto Rolán e Xosé Antonio Touriñán; ou os cineastas Javi Camino, Anxos Fazáns e Andrés Goteira.