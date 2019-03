"El término 'feminazi' es una salvajada", avisa la fiscal de violencia de género

La fiscal de violencia de género Pilar Fernández criticó "la instrumentalización política" de la violencia machista y censuró el uso del término "feminazis" ya que, a su juicio, asocia unas reivindicaciones a unos comportamientos "totalmente delictivos". "El término 'feminazis' es una salvajada porque se trata de asociar unas reivindicaciones a unos comportamientos totalmente delictivos que no tienen nada que ver. Este discurso es el que hay que erradicar, porque hace que se desenfoque el problema y no ver la realidad", dijo Fernández en una entrevista en la Cadena SER, y lamentó que haya partidos políticos que utilicen la violencia de género como motivo de enfrentamiento con otras fuerzas, ya que, según ella, "el hecho de erradicar este problema no va a suponer que se trate con mayor o menor discriminación a los hombres". "Instrumentalizar con esto es demagógico y totalmente perjudicial", advirtió.