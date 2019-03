'Bake off' 'endulzará' la parrilla de Cuatro con Jesús Vázquez

Bake o ff ya tiene fecha de estreno en Cuatro. El talent pastelero encenderá sus fogones mañana en el p rime time de la cadena de Mediaset con el presentador ferrolano Jesús Vázquez y los doce aspirantes a reposteros. Este nuevo formato endulzará una noche en la que tiene una competencia de lo más variada: en el campo del entretenimiento se verá las caras con Maestros de la costura, que lideró la pasada semana por primera vez en la presente edición. También se enfrentará a las dos ofertas de ficción: Secretos de Estado en Telecinco y Matadero en Antena 3.

Jesús Vázquez y el jurado compuesto por Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro son los encargados de ponerse al frente de este nuevo programa que amplía la oferta de producción propia de Cuatro.

Bake off es la adaptación española del exitoso formato británico The great British Bake off. En él, un grupo de concursantes anónimos pugnará en una serie de desafíos por realizar las mejores recetas horneadas y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases de este concurso.

Estrenado en 2010 en BBC Two, el concurso alcanzó tanta popularidad que a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y, posteriormente, Channel 4 se hizo con los derechos del formato. A lo largo de su historia, ha sido el espacio más visto en el Reino Unido en 2015 y en 2016, año en que nueve de las diez emisiones más vistas de aquel país fueron ediciones del concurso.

En su estreno en Channel 4 (2017), después de siete temporadas en la BBC y de despedirse con una final que vieron cerca de 16 millones de espectadores, se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012 con un 30,4% de share.

Galardonado con tres Premios Bafta, tres National Television Awards y con un Rose d'Or, 'The Great British Bake Off' ha sido adaptado en cerca de 30 países, como EEUU, Alemania, Francia, Australia, Brasil, Argentina, Italia y Holanda, entre otros.