Cuatro de cada diez pacientes gallegos se quejan del "poco tiempo" que les dedican los médicos

El divorcio entre la Consellería de Sanidade y los médicos de Atención Primaria sigue sin visos de resolverse. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) busca un acercamiento con los colegios profesionales y las sociedades científicas, que ya mostraron su rechazo total al plan de mejora de la Atención Primaria. Los ha convocado hoy a una reunión pero estos colectivos no piensan asistir. Están en desacuerdo con el formato del encuentro, al que también han convocado a los integrantes de los grupos de trabajo que elaboraron la propuesta de reforma de la Atención Primaria y exigen verse a solas con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña.

No es el primer plantón que los médicos gallegos dan al Sergas. En plena negociación para abordar la reforma de la Atención Primaria los facultativos se levantaron de la mesa y decidieron no participar en los grupos de trabajo interdisciplinares con otras categorías laborales. Sanidade cerró finalmente su reforma con un paquete de 175 medidas. Pero no recibió el visto bueno ni de los cuatro colegios médicos gallegos ni de las sociedades científicas de Atención Primaria (SEMG, Semergen, Aganfec y los pediatras agrupados en Agapap).

La pasada semana el conselleiro de Sanidade propuso a los médicos una reunión para reconducir la situación. Los colegios y las sociedades científicas aceptaron. "No estamos de acuerdo con el plan de Atención Primaria pero pensamos que sería buena idea ir a la reunión y plantear nuestras propuestas: más presupuesto, organización de las ausencias y creación de nuevas plazas", explica el presidente del Consello Galego de Colegios Médicos, José Luis Jiménez.

La reunión prevista, en principio, para el pasado viernes fue aplazada a hoy martes. Pero en el último momento los médicos se enteraron de que también se convocó a los miembros de los grupos de trabajo que elaboraron el plan de Atención Primaria y decidieron no acudir a la cita. "Este formato, con tanta gente, no nos permite exponer nuestras ideas ni un debate abierto. Queremos hablar los presidentes del colegio y las sociedades científicas con el conselleiro. No se trata de hacer reuniones multitudinarias", advirtió Jiménez.

Sanidade mantiene la convocatoria de hoy y recuerda que colegios y sociedades científicas participaron en los grupos de trabajo. En todo caso, señalan que si no acuden, los volverán a citar "para mantener el diálogo".