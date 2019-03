La 'hermana gemela' de Ana Morgade es gallega y se llama Cristina Maró

Ana Morgade y Cristina Maró, hermanas gemelas // LaSexta

Madre mia!!! Así ya sabemos como @ana_morgade se va de vacaciones y deja a su clon trabajando ejjejejejejejejejejejejje. Quiero ver en directo si son tan iguales!!!! — sergio suarez (@sergiodoriva) 4 de marzo de 2019

Yo propongo una cosa... os prestamos un poquito a Cristina Maró (pero solo un poquito??) y que presente una sección de Ana Morgade. Y a ver si el respetable se da cuén.... Ya vereis qué bueno??????! — Talo Urcera (@Talo_Urcera) 4 de marzo de 2019

Las gemelas golpean dos veces @Frank_Blanco queremos guerra de gemelas en @zapeandola6 — Juanjo Pérez (@JuanjoPerezG) 4 de marzo de 2019

Fan total! Una a Boston y la otra a California! https://t.co/GdONEua5eu — ana morgade (@ana_morgade) 4 de marzo de 2019

La lucha de Cristina Maró contra la esclerosis múltiple

tiene una hermana gemela que desconocía. Al menos hasta la última entrega de Zapeando en LaSexta, donde un vídeo en elreveló el parecido más que razonable entre la humorista y, periodista gallega nacida en Ponteareas que, además, se ha convertido en una de las caras másque lucha por borrar todos los prejuicios alrededor de la, enfermedad que le diagnosticaron a los 35 años.Todo empezó el pasado lunes, cuando el programa que busca los momentos más divertidos de la televisión analizaba un vídeo en el querecibía unos latigazos en el desfile de los peliqueiros en el carnaval de Verín. Imágenes que no pasaron desapercibidas para los colaboradores del programa ni para Frank Blanco, presentador de Zapeando: "Vamos a ver, estáis hablando de todo menos de lo importante, o soy yo el único que ve que ella es igual a. Parece que se ha comprado un traje con su cara", comentó."Si le pones unas gafas somos iguales", apuntaba, sorprendida también por haber encontrado a su clon gallego: "¡Qué fuerte tengo una gemela gallega. Separadas al nacer!". "No es que tenga un aire, ¡es una ventisca!", rematabaante un descubrimiento que sorprendía también a la audiencia del programa que trasladó su sorpresa a las redes sociales con comentarios y propuestas ingeniosas:La propiase unía a la broma de Zapeando poco después publicando un tuit en su cuenta: "No sabéis las veces que han confundido con ella... Estaría encantada de ir al programa y así podéis comprobar si realmente nos parecemos tanto como dicen", escribía la periodista de Ponteareas, que poco después respondía a la propiaen su cuenta de Twitter invitándola a tomar un café:Natural de Ponteareas,tiene 38 años y lleva tres luchando contra la. Fue a los 17 años cuando sufrió su primer brote, pero no fue hasta los 35 años cuando le diagnosticaron la. Desde entonces, y con optimismo, lucha por borrar los miedos de la gente, idea que la llevó a grabar un documental con el título Muévete.Lale afecta en su, pero eso no impide quetrabaje cada día. "Hay que ser inteligente ante las limitaciones que te pone la", explicaba al blog, otro luchador que teme los efectos de la enfermedad sobre su sistema cognitivo, pero que desde años "receta links" para mejorar la información sobre la"Late hace descubrir nuevas cosas sobre ti mismo", revelaba en 2017 la hermana gemela demientras explicaba cómo en la adolescencia sufrió elque le dejó paralizada media la cara. Problemas de movilidad, de incontinencia son solo algunos algunos de los síntomas que llegaron después, pero que no han rebajado un ápice su optimismo: "Cualquier persona, sea cual sea su condición, debe tener una visión positiva de la vida."Lareclama el reconocimiento del grado mínimo de discapacidad -33%- directamente con el, lo que brindaría una protección social a todos los afectados por esta dolencia, que afecta a unas 3.200 personas en Galicia, según datos del Sergas.Avempo recuerda que este grado de discapacidad mínimo es necesario para poder acceder a cualquier medida deque facilite un mejor acceso al empleo, mantenimiento del puesto de trabajo, apoyo en estudios y formación y obtención de ayudas para realizar adaptaciones en el hogar de las personas con esta