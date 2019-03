Hevia no reconoce el audio en el que insulta a su sucesora en la SGAE

Una grabación, a todas luces privada y difundida de forma anónima convulsionó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En el audio, difundido por la cadena Ser, el expresidente de la entidad, José Ángel Hevia, se refiere, supuestamente, a su sucesora en el cargo, la soprano Pilar Jurado, como "estúpida". Hevia señaló que no reconoce la autenticidad del audio.

"Yo propongo que se vote a un candidato capaz de unirnos como enemigo y que sea lo suficientemente estúpido como para que no sea demasiado peligroso. Y Pilar Jurado tiene todas esas cualidades", se escucha decir en la grabación a un hombre que ha sido identificado como Hevia. "No tengo nada que decir porque no reconozco esa grabación", afirmó ayer Hevia. El asturiano, de hecho, precisó que, en el caso de que reconociese esas grabaciones como auténticas, el debate tendría que centrarse en una acción delictiva, como sería la grabación y difusión de unas reflexiones privadas sin su consentimiento. Pilar Jurado, por su parte, se declaró "triste" al escuchar esas palabras.

La soprano fue elegida presidenta de la SGAE el pasado miércoles, tras prosperar la moción de censura contra Hevia, que llevaba tres meses y medio en el cargo.