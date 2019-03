As xornadas gastronómicas 'Lacónicas' de A Coruña, hoxe na 'Revista'

O programa A Revista estará este xoves no IES A Basella, en Vilanova de Arousa, onde puxeron en marcha unha iniciativa arredor do Día Internacional da Muller relacionada coa táboa periódica. Coincidindo co 150 aniversario da súa creación, neste instituto crearon unha moi especial, xa que no canto de elementos químicos, amosa mulleres galegas destacadas na historia.

O espazo da TVG tamén porá o foco na gastronomía, asistindo en directo ás Xornadas Gastronómicas Lacónicas que teñen lugar na Coruña. A Revista estará nalgún dos 32 restaurantes que poñen en valor o lacón con grelos, un dos pratos galegos máis tradicionais e moi típico destas datas.

De volta no estudio, estará no programa unha das mulleres máis destacadas da cultura galega: a escritora e catedrática da Universidade de Santiago Marilar Aleixandre. Ademais, como todos os xoves, Carmiña Blanco desvelará un misterio da nosa cultura e Moncho Lemos contará as últimas novidades da carteleira.

'Zigzag'

Por otra banda, o Zigzag recomendará hoxe dous concertos arredor do Día da Muller: o do grupo ruso de punk reivindicativo Pussy Riots, que encabezan o cartel do festival coruñés Mulleres que transforman realidades, e o de Pauline en la Playa, banda clave da escena independente, dentro do ciclo Voces Femininas, que un ano máis regresa a Ourense co obxectivo de reivindicar a igualdade entre sexos.