Un 'día libre' por la igualdad real

Hace 44 años, el 90% de las mujeres de Islandia pararon el país. ¿Cómo? Se tomaron el día libre y dejaron de trabajar, de cuidar de sus hijos y de limpiar la casa. Para los hombres fue un viernes largo. No daban abasto. Tenían que trabajar, pero también poner la comida en la mesa y cuidar de los niños porque ellas estaban de manifestación, reivindicando sus derechos. El resultado fue que un año después el Parlamento islandés garantizaba por ley la igualdad salarial de hombres y mujeres, y en 1980 al frente del país estaba una mujer, la primera presidenta en Europa y la primera en el mundo elegida democráticamente jefa de Estado.

Mañana, Día Internacional de la Mujer y por segundo año consecutivo, las féminas de cientos de países están llamadas a la huelga y las movilizaciones. Españolas y gallegas, también. Una huelga feminista que grita quererlas "vivas, unidas, libres e iguales". Que invita a las mujeres a mantenerse "combativas y rebeldes" y que, al igual que ocurrió en 2018, no se limita al ámbito laboral, aunque quiere poner sobre la mesa desigualdades, como la brecha salarial, el llamado techo de cristal -las dificultades extra que tienen las mujeres para alcanzar puestos de dirección-, la precariedad en el empleo, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza.

Coordinada a nivel estatal por la Comisión 8M, conformada por más de 200 colectivos feministas, la huelga de mañana es, también, una huelga de cuidados, del trabajo doméstico, del soporte emocional. Se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, tan invisibles, la mayoría de las veces no remuneradas y de las que suelen encargarse ellas. Se trata de hacer ver que, sin ese trabajo silencioso, todo se vendría abajo. La convocatoria implica, además, una huelga de consumo, es decir: llama a no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son reclamos de consumo, y la tiranía estética a la que las somete el mercado. Están llamadas al paro, también, todas las mujeres del sector educativo para reclamar "una educación pública, laica y feminista".

E¿Cuánto dura la huelga? Las organizadoras llaman a una huelga de 24 horas en las cuatro áreas en las que está planteada. Sin embargo, para el caso de las mujeres que por diversos motivos o debido a su fragilidad en el ámbito laboral no puedan sumarse a toda la jornada o incluso no pueden hacerla, piden que se impliquen de diversas maneras, como realizando tareas de difusión.

E¿Es legal secundar la convocatoria? Sí. Al igual que ocurrió el año pasado, los grandes sindicatos se suman a la convocatoria, y el preaviso de paros se registró ante el Ministerio de Empleo. Lo hacen, eso sí, con fórmulas distintas. CCOO y UGT registraron una convocatoria de paros parciales, de dos horas de duración por turno que -de las 12.00 a las 14.00 horas para el turno de la mañana y de 16.00 a 18.00 horas para el de tarde-. Los trabajadores en turno de noche que quieran sumarse a la huelga deberán hacerlo al principio del turno. La única excepción que hace CCOO este año es que en el ramo de la educación amplía la convocatoria de huelga a las 24 horas. CNT, CGT y la CIG, por su parte, apoyan el paro total. Es posible sumarse a cualquiera de las dos modalidades, aunque las organizadoras del 8M llaman a una huelga de 24 horas.

E¿Qué consecuencias tiene ir a la huelga? Quienes se sumen a la huelga, tanto en paros parciales como durante las 24 horas, dejarán de percibir el sueldo y la cotización a la Seguridad Social proporcional al tiempo del paro. Los sindicatos advierten de que, tanto si desempeñan su labor en el ámbito privado como en el público, las trabajadoras no están obligadas a informar de su decisión. Si lo hacen, puede cambiar de opinión sin previo aviso.

E¿Pueden sumarse los hombres a la convocatoria? La convocatoria de huelga no puede, en términos legales, distinguir entre sexos. Es un derecho de todos los trabajadores. La Comisión 8M insiste, no obstante, en que, si ellos paran, se pierde el sentido que diferencia la huelga feminista de una general: visibilizar "los huecos" que quedarían si las mujeres dejasen de llevar a cabo todas sus actividades. "No te pongas delante, no des órdenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña", reza el documento que las convocantes han preparado para arrojar un poco de luz sobre el papel que, en su opinión, debe tener el género masculino mañana. Además, recomiendan que los hombres que quieran dar apoyo a la huelga feminista lo hagan a través de otras acciones, como cubrir a sus compañeras en el entorno laboral o estudiantil parque ellas puedan ausentarse, o encargarse del cuidado de menores, mayores o dependientes para desahogar a las mujeres que normalmente lo hacen.

ELos estudiantes, también. El Sindicato de Estudiantes convocó paros en todos los institutos y universidades españolas con el propósito de "vaciar las aulas" y convertir el Día Internacional de la Mujer en una "jornada histórica", según anunciaron hace unos días. A partir de 3º de la ESO, es legal hacer huelga sin necesidad de permiso de los padres. Sin embargo, en los primeros años de Secundaria y en Educación Primaria, es preciso un permiso expreso de los progenitores o de los tutores legales.

EManifestaciones. Como preludio a la jornada de huelga y las movilizaciones de mañana, cerca de 10.000 personas se congregaron el pasado domingo en una marcha unitaria convocada por la plataforma Galegas 8M bajo el lema Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista. Con gritos como "Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé" o "Esta é a nosa revolta", los manifestantes, en su mayoría mujeres, recorrieron en un ambiente festivo las calles de la ciudad. La organización mostró su satisfacción por la acogida que tuvo la convocatoria, un éxito que esperan repetir mañana. A Coruña es una de las localidades gallegas en las que las mujeres están llamadas a echarse a las calles. La protesta arrancará a las 19.30 horas del Obelisco, para terminar en la Plaza de las Cigarreras.