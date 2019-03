Papás con menos baja de paternidad

Los gallegos que fueron padres justo ayer se encontraron con una noticia inesperada: la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad prevista para el martes, finalmente se retrasará hasta al menos hasta mañana. Es decir, que en vez de aplicarse el permiso ampliado a ocho semanas, continúa vigente el de las cinco.

La demora se ha producido al detectarse "un error en el texto que ha necesitado ser subsanado", según indicaron fuentes de la vicepresidencia del Gobierno, aunque luego se relacionó más la causa del retraso con la intención de hacer coincidir la medida con el 8M. De este modo, el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, que incluye la ampliación del permiso de paternidad, se publicará, posiblemente, hoy en el BOE para su entrada en vigor mañana, coincidiendo con el Día de la Mujer. El real decreto-ley incluye la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas este año, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021, cuando se alcanzaría la equiparación total con el de maternidad.

En Galicia, padres como Borja Manuel Vales, aún con la felicidad y emoción de ver por primera vez a la pequeña India, lamentaban la tardanza de dos días de la publicación en el BOE, porque les afecta directamente en sus permisos de paternidad. Lo mismo le ocurrió a Alberto García Rial, que también fue padre ayer y echaba de menos unas semanas más para estar con la familia. García ve con buenos ojos el aumento progresivo de la licencia por paternidad, hasta llegar a las 16 semanas en 2021. "Está bien, porque en estos primeros meses de vida de un bebé, toda colaboración es poca", indica.

Desde la Asociación Galega de Matronas, Isabel Abel lamentaba que la ampliación del permiso de paternidad no sea también aplicado a las madres. Hace años que este colectivo pide una baja maternal de seis meses de duración.

Borja M.Vales Mouriño - Tuvo ayer a su segunda hija

"Sería casi un mes más para cuidar al bebé y estar con la madre"

"Cuando nace un hijo; ya sea el primero, el segundo o el tercero, necesitas un poco más de tiempo y deberías de tenerlo, ya no solo para cuidar al pequeño o pequeña, sino para estar con la madre en el posparto", asegura el gallego Borja Manuel Vales Mouriño, desde el hospital con Antía y su hija recién nacida India. La pequeña llegó justo el día en el que tendría que haber entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad, por lo que el gallego valoraba con fastidio la demora de la publicación en el BOE. Contaba con disfrutarlo. "Es casi un mes menos", indica. "Fue precisamente en mi empresa donde me informaron de que cuando naciese mi hija, ya me corresponderían ocho semanas", sostiene.

Alberto García Rial

"Fastidia porque en esta época toda la ayuda a la madre importa"

El gallego Alberto García Rial tiene 29 años y a las 11.00 horas de ayer nació su segundo hijo, Mateo. En teoría, tendría derecho a un permiso laboral por paternidad de ocho semanas, pero un "error" del Gobierno motivará que dicha licencia se quede en cinco semanas y dos días. Alberto García en cuanto supo que el "error" del Gobierno le ha privado de tres semanas extra de permiso, se ha sentido decepcionado.

"Claro que fastidia, porque en esta época toda la ayuda que pueda tener la madre es buena. Tener un hijo es cosa de dos, y cuanto más pueda estar el padre por casa y echar una mano con el bebé, mejor será", aseguraba ayer este joven gallego, afectado por el error del Ejecutivo.

Paulino Figueroa - Acaba su baja por paternidad

"Por experiencia, las dos semanas no llegaban ni para arreglar papeles"

Para Paulino Figueroa, residente en Santiago, ayer fue su último día de permiso de paternidad tras el nacimiento de su hija Elba, que nació el 30 de enero. "Quince días no dan ni para hacer los papeles", valora con la experiencia de haber tenido que acudir al registro junto a su mujer, Lucía Pazos, una ourensana de 36, y la vivencia previa de haber tenido a Mateo hace cuatro años. "Esas semanas más de baja harían mucha falta a las mujeres para favorecer la continuación de la lactancia materna", comenta este gallego. "Y el aumento del permiso para los padres es necesario si perseguimos la corresponsabilidad", indica. En su caso, acordaron que Lucía no trabajase para evitar contratar ayudas en los cuidados diarios de los niños.