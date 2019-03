La Fiscalía recurre ante el Supremo la sentencia de 'La Manada'

La Fiscalía presentó un recurso ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el que pide que los cinco miembros de La Manada sean condenados a 18 años de prisión por delitos de agresión sexual por los hechos ocurridos en sanfermines en 2016. "No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores", sostiene la Fiscalía en un escrito en el que argumenta que los hechos descritos en la sentencia no corresponden con un abuso sexual con prevalimiento -como determinó la Audiencia de Navarra y confirmó el TSJ- sino con una "intimidación grave". "Intimidación no es otra cosa que causar o infundir miedo, miedo o pánico que, en casos como el analizado, se infunde con la sola presencia de cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima en un habitáculo cerrado y sin posibilidad alguna de escapar", añade el fiscal.

El TSJ navarro -en una sentencia con dos votos discrepantes- confirmó la resolución dictada por la Audiencia de Navarra a 9 años de prisión para los cinco acusados: José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza. El argumento de las sentencias es que no hubo violencia ni intimidación, que son las circunstancias que determinan la diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual siempre y cuando los hechos conlleven penetración sexual y ausencia de consentimiento.

La discrepancia de criterio de la Fiscalía respecto a las sentencias dictadas hasta ahora radica en la intimidación. A juicio del Ministerio Público, los hechos "fueron realizados mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima". Es decir, no se puede concluir que hubo prevalimiento (superioridad manifiesta), ya que el relato de hechos de la sentencia recoge que hubo "sin género de dudas una actitud intimidatoria por parte de los cinco acusados que fue la que les permitió consumar sobre la víctima los actos sexuales descritos".