Mª Isabel Sánchez Vegara: "Pequeña&GRANDE habla de mujeres de verdad, autónomas, valientes y soñadoras"

Quiénes eran y qué consiguieron las grandes mujeres de la historia. Una gran aventura protagonizada por diseñadoras, bailarinas, escritoras, pintoras, aventureras, científicas... La colección Pequeña &GRANDE de Alba Editorial llega a su vigésimo cuarto título de una propuesta que aúna la literatura por la vía de la biografía en forma de cuento y la imagen creada por prestigiosas ilustradoras. Mujeres singulares y valientes que dejaron una huella imborrable y lecciones que siguen vigentes hoy más que nunca. Dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo dan testimonio del éxito de la colección. Su creadora, María Isabel Sánchez Vegara, recuerda como si fuera ayer aquel día de 2014 que...

–Buscando un cuento para mis sobrinas y encontrándome con "La Bella Durmiente". Pensé que sería genial hacer otro tipo de cuentos para ellas. Cuentos que hablaran de mujeres de verdad, autónomas, valientes y soñadoras.

–De pequeña a grande, ¿cómo ha crecido la criatura en este tiempo?

–Cuando apareció el primer título de Pequeña&GRANDE, el dedicado a Coco Chanel, nadie en las librerías sabía muy bien dónde colocar aquel extraño libro negro y rosa. Cinco años después, las biografías infantiles –y sobre todo, aquellas dedicadas a grandes mujeres– tienen su propia estantería en cualquier tienda de libros. Pequeña&GRANDE suposo un cambio radical en el mundo editorial infantil, el nacimiento de una categoría. Ya son más de 20 los títulos publicados en España, más de 20 los idiomas a los que está siendo traducida la colección y 2 millones de niñas y niños de todo el mundo los que se divierten e inspiran con sus historias.

–¿Qué criterios se siguen para elegir a los personajes?

–Uno muy básico: escojo aquellos personajes a los que me hubiera encantado conocer de pequeña. En realidad, no se trata tanto de que hayan sido las primeras o los primeros en algo. Sino que hayan perseguido su propio sueño hasta el final siendo fieles a sí mismos.

–¿Cómo definiría las formas y el fondo de los libros?

–Se trata de biografías en forma de cuento, con rimas sencillas y textos cortos que ceden el protagonismo de la página a la ilustración.

–¿Qué perfil de lectores tiene?

–No sé cual es la franja de edad exacta, porque en cada edad la forma de mirar el mundo es distinta y la forma de dar sentido a un cuento, también. Supongo que a partir de que empiezan a leer es una buena edad para que entiendan el significado completo de la historia. De todos modos, hace ya casi un año que lanzamos una versión simplificada para bebés y hasta a ellos les encanta.

–¿El entretenimiento es un buen aliado de la divulgación?

–Es el mejor aliado. A nadie le interesa lo que le aburre. Mucho menos a un niño.

–¿Son libros para los más pequeños que pueden disfrutar los grandes?

–Diría que sí. Muchas personas sin niños en sus vidas me escriben diciéndome que están enamorados de la colección. Y yo, feliz.

–¿Qué aporta una colección así al feminismo del siglo XXI?

–Una mirada en positivo, una reivindicación a través de la celebración y un referente a seguir para las niñas y niños que construirán el mañana.

–¿Se intenta alternar figuras muy conocidas con otras menos famosas?

–Esa es la intención, sí. Aunque evidentemente hay nombres que seducen más al público que otros y no todos los títulos tienen el mismo impacto. En España sin duda es Frida Kahlo la que se lleva la palma. En el resto del mundo, Coco Chanel y Marie Curie van por delante.

–¿Hay perfiles más complicados que otros por su destino trágico? Por ejemplo, Anne Frank€

–Sí. En mis cuentos las protagonistas nunca mueren, siempre vuelven a ser niñas que ven cumplidos sus sueños al final de la historia. En el caso de Anne, fue imposible seguir esa estructura sin faltar a su memoria.

–Casi todas las protagonistas tienen un rasgo en común: fueron pioneras en su campo, y en algún caso en mundos dominados por los hombres. ¿Es intencionado?

–La intención es acabar con los estereotipos y las etiquetas que encasillan a las personas. Y eso es justo lo que hacen los pioneros: romper moldes a partir de sus propios actos.

–Imagino que hay una lista de espera grande€ ¿Alguna pequeña indiscreción sobre futuros títulos?

–La lista de personajes es inacabable y ahora mismo estamos trabajando en 20 nuevos títulos. Como decía, acabar con los estereotipos es el objetivo de la colección. Ni a todas las niñas les gusta jugar a muñecas ni a todos los niños tener un camión. Por eso la colección crece incorporando nuevos personajes no solo femeninos sino también masculinos. Como Rudolf Nuréyev (el gran bailarín clásico), Mahatma Gandhi o Federico García Lorca. Y por supuesto, grandes mujeres como la escritora Mary Shelley, la educadora Maria Montessori o la arquitecta Zaha Hadid.

–¿Hay mujeres en la colección que la marcaran a usted cuando era niña?

–Si tengo que ser sincera, la única que me marcó fue Gloria Fuertes. Cuando volvía del cole, ponía la tele y me quedaba embobada escuchándola recitar con su voz de osa. A las demás, las conocí mucho más tarde, ya de mayor. De ahí, la importancia de que a las niñas y niños de hoy en día no les pase lo mismo.

–¿Hay un patrón definido para las ilustradoras o tienen libertad de recreación?

–A la hora de escoger una ilustradora para el proyecto parto de dos premisas: la primera es que su estilo recoja parte del carácter del personaje del que vamos a hablar, que sea capaz de reflejar su personalidad. La segunda, es que sea coherente con el resto de la colección, que haya una cierta continuidad y coherencia entre un título y otro. A partir de aquí, es un trabajo en equipo, donde todas las aportaciones suman. Siempre sugiero ideas para la portada y cada una de las ilustraciones que acompañan el texto. A veces son las que acaban materializándose en la página y otras, a la ilustradora se le ocurre algo mejor.