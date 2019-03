La 'marea morada' toma la calle

Las mujeres de toda España están llamadas hoy a participar en la segunda huelga feminista de la historia y a marchar por sus ciudades y pueblos para denunciar las desigualdades y violencias que aún padecen, una convocatoria con la que el movimiento feminista aspira a volver a demostrar que "si ellas paran, el mundo se para". Más de mil motivos alegan tener para tomar de nuevo las calles, tras el éxito de las movilizaciones de 2018, porque además de que la igualdad real sigue siendo una quimera, la lucha feminista ha sido cuestionada, alertan, por "el neomachismo y la extrema derecha".

Coordinada a nivel estatal por la Comisión 8-M, conformada por más de 200 colectivos feministas, la de hoy es una huelga laboral, pero también de cuidados, del trabajo doméstico, del soporte emocional. Se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, tan invisibles, la mayoría de las veces no remuneradas y de las que suelen encargarse ellas. Se trata de hacer ver que, sin ese trabajo silencioso, todo se vendría abajo. La convocatoria implica, además, una huelga de consumo, es decir: llama a no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son reclamos de consumo, y la tiranía estética a la que las somete el mercado. Están llamadas al paro, también, todas las mujeres del sector educativo para reclamar "una educación pública, laica y feminista".

A instancias de la Comisión 8M, varios sindicatos de ámbito estatal y autonómico -CNT, CGT, Solidaridad Obrera y la CIG- convocaron legalmente la huelga general de 24 horas. Las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, se sumaron con paros de dos horas por turno, de 12.00 a 14.00 horas o de 16.00 a 18.00 horas, y las dos primeras del turno para quienes trabajen por la noche.

La convocatoria de huelga no puede, en términos legales, distinguir entre sexos. Es un derecho de todos los trabajadores. La Comisión 8-M insiste, no obstante, en que, si ellos paran, se pierde el sentido que diferencia la huelga feminista de una general: visibilizar "los huecos" que quedarían si las mujeres dejasen de llevar a cabo todas sus actividades. Además, recomiendan que los hombres que quieran dar apoyo a la huelga feminista lo hagan a través de otras acciones, como cubrir a sus compañeras en el entorno laboral o estudiantil parque ellas puedan ausentarse, o encargarse del cuidado de menores, mayores o dependientes para desahogar a las mujeres que normalmente lo hacen.

Manifestaciones

Como preludio a la jornada de huelga y a las movilizaciones de hoy, cerca de 10.000 personas se congregaron el pasado domingo en una marcha unitaria convocada por Galegas 8-M bajo el lema Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista. Con gritos como "Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé" o "Esta é a nosa revolta", los manifestantes, en su mayoría mujeres, recorrieron en un ambiente festivo las calles de la ciudad. La organización mostró su satisfacción por la acogida que tuvo la convocatoria, un éxito que esperan repetir hoy. En esta jornada, Galegas 8-M convocó más de medio centenar de protestas. A las marchas previstas en las principales ciudades de Galicia, se sumarán las movilizaciones en Betanzos, Allariz, A Estrada Ribadeo, Viveiro, Trabada, Vicedo, Xove, Bueu, Ortigueira, Padrón, Chantada, Lalín o Poio, entre otros municipios gallegos.

En las siete principales urbes de la comunidad, las manifestaciones de Galegas 8-M se desarrollarán entre las 19.00 y las 20.00 horas. En A Coruña, partirá a las 19.30 horas, del Obelisco; en Ferrol, a las 19.00 horas, desde la plaza Amada García; en Santiago, a las 20.00 horas, de la plaza 8 de marzo; en Lugo, a la misma hora, de la explanada de la Xunta; en Ourense, de la Subdelegación del Gobierno; o en Vigo, desde la plaza dos Cabalos.

Por la mañana, organizaciones sindicales han convocado también diversos actos y concentraciones, como las previstas en A Coruña, a las 11.00 horas, ante el Complexo Hospitalario Universitario, y a las 12.00, en la plaza de Vigo; en Santiago, a las 12.00 horas, en la plaza del Obradoiro; o en Pontevedra, a las 13.00 horas en la plaza de la Ferrería.

Otras actividades

En A Coruña, además, el Ayuntamiento ha programado toda una serie de actividades que se extenderán todo el mes de marzo. Entre ellas, destaca el festival Mujeres que transforman realidades, que tendrá lugar mañana en María Pita (desde las 20.00 horas) y que contará con la participación de Brassica Rapa, Mounqup, Marinah, Xiomara Fortuna y Pussy Riot. Durante esta cita musical habrá en la plaza un Punto Violeta, "un espacio de sensibilización, información y promoción de igualdad que pretende fomentar la educación en la diversidad a través de la visibilización del papel de las mujeres en la ciudad o del asesoramiento vinculado a las violencias machistas", explicó el Ayuntamiento coruñés en una nota.

También la Diputación de A Coruña organizó un amplio programa de actividades, bajo el lema Moito por construir, entre las que destacan la celebración de talleres, proyecciones y conciertos, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En el marco de estas actividades, el Teatro Colón acogió ayer la proyección del cortometraje A Nena azul, galardonado con un premio Mestre Mateo.