Con la mirada más allá del 8-M

Acabar con la violencia de género, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, fomentar medidas de conciliación familiar y trabajar en la educación desde todos los ámbitos son los principales retos a los que se enfrenta la sociedad para lograr la igualdad, un año después de la exitosa primera convocatoria del 8-M, según mujeres gallegas que destacan en diferentes sectores. Todas ellas coinciden en que este último año ha servido para "visibilizar" y "concienciar" sobre las desigualdades que aún existen, pero también reconocen que esto no es suficiente.

"Hay mucho por hacer en la sociedad española en pro de la igualdad. Vivimos en un país avanzado en el que la igualdad debería ser algo totalmente implantado. Debemos seguir trabajando y luchando por una igualdad plena en España y en otros países", señala la directora de Vaca Films, Emma Lustres, quien ve "básico" que "las generaciones futuras vivan en una sociedad igualitaria ya que eso significa que tendrán una sociedad mejor" y considera que el principal reto a lograr es "acabar con la violencia y asesinatos machistas".

La decana de la facultad de Filología de la Universidade da Coruña, María Jesús Lorenzo, ve fundamental incidir en la educación para conseguir una sociedad más igualitaria. "El reto principal siempre es el de la educación porque nos hace conscientes de nuestro propios errores y limitaciones y de cómo estamos perpetuando personal y socialmente el detrimento no solo de las mujeres sino de la harmonía social en su conjunto", indica.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña, Susana Soneira, resalta que todavía queda mucho por hacer en material laboral. "Hay que luchar por la igualdad salarial, fomentar las políticas de conciliación o romper los techos de cristal", indica Soneira.

Todas ven avances a nivel de sensibilización en el último año, pero creen que no es suficiente. Por ello, la mayoría hoy secundarán la huelga o reclamarán la igualdad en las protestas convocadas.

Emma Lustres - Directora de Vaca Films

"Es dramático que haya voces que no sean conscientes de un problema como el machismo"

Asegura que asistirá hoy "a la manifestación de A Coruña" ya que aún hay mucho por hacer "en pro de la igualdad". "Como ciudadana me preocupa que sigamos teniendo una sociedad desigual y agradezco muchísimo la concienciación que el feminismo ha logrado en España", indica Emma Lustres, quien ve "dramático" que "siga habiendo voces que no sean conscientes de un problema tan grave como el machismo".

María Jesús Lorenzo - Decana de Filología en la UDC

"Queda mucho por andar en igualdad tanto en el ámbito público como el doméstico"

Queda mucho por andar en la igualdad real entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como doméstico", señala la decana de Filología de la Universidade da Coruña, María Jesús Lorenzo, quien secundará hoy la convocatoria de huelga aunque sostiene que "reconocer la existencia del problema es parte de la solución, pero no llega". "Los cambios legislativos son necesarios y suponen un avance", indica.

Susana Soneira - Pdta. C. Grad. Sociales de A Coruña

"Hay que luchar por la igualdad salarial, por romper el techo de cristal"

"El Colegio de Graduados Sociales de A Coruña se suma hoy a la huelga, "no habrá actividades", indica su presidenta, Susana Soneira, quien recuerda que una de las principales reivindicaciones de la entidad siempre ha sido "demandar la igualdad, especialmente, en las relaciones laborales". "Hay que luchar por la igualdad salarial, por romper los techos de cristal, por fomentar las políticas de conciliación", sostiene.

Celia Torres - Directora de Promoción de Xerais

"Lo más urgente es evitar que mueran mujeres, pero hay que tener interés y no ir para atrás"

Celia Torres prevé manifestarse hoy para afianzar el mayor logro que asocia a la cita de 2018: "Visibilizar más todavía el problema y tomar más conciencia de que hay que solucionarlo". A su juicio, eso pasa por la educación, ya que "los niños no nacen machistas, sino que se hacen". Aun así, cree que lo "urgente" es evitar que mujeres mueran, lo que requiere "tener interés y que no vayamos para atrás".

Rosa Arcos - Fed. de Asoc. de Mujeres Rurales

"La mujer debe estar en el centro de las políticas de revitalización del rural"

Rosa Arcos hará huelga, pero es simbólico porque trabajará para que las mujeres del rural puedan unirse a los actos del 8-M. Cree que la última cita sirvió "para poner en el centro del debate las desigualdades" a las que está sometida la mujer y desde entonces se logró que las mujeres del rural se hayan incluido en las políticas de género. Ahora insta a un plan de "revitalización" del rural en el que la mujer "esté en el centro de las políticas".

Carmen Avendaño - Presidenta de Érguete

"Los legisladores por inercia van dejando cosas atrás y este tipo de presión es importante"

"Este tipo de presión en un Estado de derecho es muy importante porque a veces los legisladores, por inercia van dejando cosas para atrás y las mujeres todavía no estamos a la misma altura en derechos con los hombres". Por eso Carmen Avendaño espera ir a la manifestación del 8-M y cree que para eso sirvió la de hace un año atrás. "Hay que estar con la reivindicación y de vez en cuando visibilizarnos", defiende.

Rosa Aneiros - Escritora

"No es que en muchos aspectos no avancemos, es que parece que vamos hacia atrás"

"No es que en muchos sentidos no avancemos, sino que tenemos la sensación de ir cara atrás; creo que es el momento de parar, de golpear en la mesa y decir aquí estamos". Así avala Rosa Aneiros el paro. El 8M del pasado año sirvió "para visibilizar un problema" y ahora urge a "erradicar toda violencia de género" y a educar en la igualdad para que las niñas "no queden relegadas en el patio del cole porque no juegan al fútbol".

Beatriz Legerén - Profesora de Comun. Audiovisual

"Si no educamos en igualdad por mucho que hagamos, ni 8-M, ni 80-M..."

El 8-M Beatriz Legerén acudirá al campus, no para dar clase, sino para promover algún debate en el alumnado sobre el por qué de ese día. El año pasado asistieron más chicos que chicas a ese debate, lo que atribuye a un "interés" por el tema que eventos como el 8-M pasado contribuyeron a "visibilizar". Para esta docente, la clave está en la educación: "Por mucho que hagamos, si no educamos en igualdad, ni 8-M ni 80-M".