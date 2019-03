Mujeres comprometidas con el futuro de otras mujeres

María Tosca. Foto: eWoman

Una luchadora orgullosa de desarrollar programas para mujeres emprendedoras y empresarias. Esto le ayuda a no rendirse, a ser valiente cada día y estar en contacto permanente con la realidad para ser un apoyo de aquellas mujeres que lo necesitan.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que cada día puede sorprenderme, me enseña cosas nuevas, me permite crear, ilusionar y tratar de ayudar a las personas a mejorar. Me enriquece.

¿Crees que es importante para el desarrollo profesional de las mujeres la conciliación laboral?

Sin duda es fundamental. La gran mayoría de mujeres son empresarias, tengan o no un negocio propio y lo son porque la mayoría de ellas son las encargadas de gestionar la economía familiar. Muchas son empresarias y son madres. De ellas depende el futuro de otras personas. Tienen a su cargo mucha responsabilidad y es necesario ayudarlas, dándoles flexibilidad y permitiendo que optimicen sus recursos para llegar a dar el máximo de sí mismas.

¿En qué consiste el Programa de Apoyo Empresarial a las mujeres (PAEM)?

El PAEM es un programa de la Cámara de España para impulsar el emprendimiento femenino y la presencia de la mujer en el mundo empresarial a través de la red territorial de Cámaras de Comercio. Se trata tanto de facilitar a las mujeres que tienen una idea de un proyecto empresarial la posibilidad de llevarlo adelante, a través del asesoramiento y la búsqueda de financiación, como de apoyar a mujeres que ya han iniciado su camino empresarial a consolidarse como empresarias de éxito. El programa cuenta con apoyo del Fondo Social Europeo y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

¿Cuáles son los mayores logros del PAEM hasta ahora?

Se puso en marcha hace casi 20 años, en el año 2000, y desde entonces ha asesorado a 180.000 mujeres y ayudado a la creación de 37.000 empresas. Solo el año pasado, se atendieron 11.600 demandas de asesoramiento y se crearon 2.500 empresas. Estas cifras se refieren a los trámites que las emprendedoras realizaron de forma presencial en la red de cámaras, pero el PAEM funciona también online, a través del servicio EmpresariasNet, con lo que la cifra total de beneficiarias es mayor.

¿Cuál es el perfil de mujeres del PAEM?

El perfil tipo de mujer PAEM, por los datos de beneficiarias, es el de una licenciada universitaria, emprendedora y entre los 25 y los 54 años.

¿Alguna historia de una mujer emprendedora que te haya sorprendido?

De las últimas, de las del año pasado, hay dos que me gustan mucho. Detrás de Bag & Block Creations hay una mujer de Zamora que fabrica bolsos personalizados con piezas similares a las de Lego. Es un producto original, diferente y personalizable por los clientes y los comercializa a través de su página web. Y hay otra empresa de un sector de actividad distinto: el Hospital Clínico Veterinario Cuatro de Octubre. Se trata del primer hospital veterinario de carácter multidisciplinar de toda la cornisa cantábrica y está en una pequeña localidad gallega, en Meicende. La responsable del centro puso en marcha el hospital tanto para ofrecer asistencia médica como académica, para enseñar a futuros veterinarios. Es uno de los mejores complejos sanitarios para mascotas de España y PAEM les ha ayudado.

¿Qué fase o fases son las más complicadas a la hora de poner en marcha un proyecto?

El primer aterrizaje en la realidad siempre es la elaboración de un Plan de Negocio. Y eso, a su vez, es imprescindible para conocer la viabilidad de un proyecto. Desde luego tener una buena idea es fundamental, pero hacer los números de lo que cuesta alquilar un local, comprar el material, hacer frente a los gastos habituales de luz, teléfono, etc. o pagar tasas, licencias e impuestos es básico para no terminar arruinándonos...

¿En qué consiste vuestro programa España Emprende?

Es el otro programa de ayuda al emprendimiento de la Cámara de España. España Emprende ha sido diseñado para dar apoyo al emprendedor en todas las fases que componen la vida de la empresa, empezando por la gestación de la idea empresarial, siguiendo por la creación y tramitación de la empresa, su consolidación y, por último, la transmisión o cese.

¿Qué beneficios aportan a la sociedad las ayudas al emprendimiento?

Son fundamentales para la vida de un país. Primero porque permiten que se introduzcan nuevas actividades en la economía que de otra manera no llegarían. Y segundo, porque significan dar nuevas oportunidades a personas que han sido expulsadas del mercado laboral tradicional. La crisis de 2008 se llevó por delante cientos de miles de empleos que no se han recuperado y el emprendimiento ha favorecido que esas personas hayan encontrado una nueva oportunidad laboral.

Según datos del INE, la tasa de desempleo juvenil en España es la más alta de Europa después de Grecia. ¿Cómo está compro-metida la Cámara de Comercio con este problema?

Hay un problema muy grave de desajuste entre la mano de obra que ofrece el mercado y la que demandan las empresas. España, efectivamente, tiene una tasa de paro juvenil que ronda el 35% y las empresas tienen muchas dificultades para cubrir entre 300.000 y medio millón de puestos de trabajo porque no encuentran los perfiles profesionales que necesitan. Sabemos, además, que en los próximos diez años se crearán más de un millón de empleos para profesionales y técnicos de apoyo. En la Cámara de España apostamos con la formación para insertar en el mercado laboral a los jóvenes.

Por una parte, tenemos el Programa Integral de Cualificación y Empleo, el PICE, dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A través del Plan de Capacitación, les permite adquirir habilidades básicas para acceder a un puesto de trabajo. Por otro lado, la Cámara de España ha hecho una decidida apuesta por la Formación Profesional Dual, algo que sabemos que cambiará radicalmente el panorama laboral en España como ya lo ha hecho en los países donde está implantada.