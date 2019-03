Pontevedra apuesta por llevar la igualdad a todas las áreas del gobierno municipal

La igualdad de oportunidades para mujeres y hombres involucra en el Concello de Pontevedra a varias concejalías, además de la específica sobre este tema que dirige Carmen Fouces. "Además de las acciones que realizamos en torno a efemérides como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, nos interesa trabajar colectivamente la igualdad durante todo el año; hacer esta tarea en grupo es fundamental para conseguir avances, del mismo modo que otras se unieron antes para conseguir que hoy las mujeres podamos votar o abrir una cuenta sin consentimiento de un hombre", explica la concejala de Igualdade Carmen Fouces.

A lo largo de este mes la concejalía espera poder anunciar el 4º Plan de Igualdade, que junto al plan de feminización de espacios públicos de la ciudad y el plan "As Redeiras" para la creación de un espacio de promoción económica destinado a mujeres conforman las nuevas actuaciones conjuntas en el área de igualdad de género.

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el Concello recurrió al ilustrador y humorista de Faro de Vigo, Luis Davila, para realizar la campaña gráfica "Dora, a desbrozadora", en la que una luchadora y valiente Dora, el personaje femenino más popular de Davila, y una hoz transformada en símbolo feminista sirven de iconos para concienciar sobre la lucha en favor de la igualdad, desbrozar las injusticias y cortar de raíz las malezas del machismo. Esta imagen es la usada en carteles, cartaces y chapas con el lema "Moza, fai coma min e desbroza" que aspira a llenar las calles de la ciudad en las movilizaciones previstas para la jornada de hoy.

Las jornadas "As mulleres que opinan son perigosas" ha sido otra de las iniciativas que he llevado a cabo el Concello de Pontevedra para celebrar el 8-M. Quince profesionales del periodismo y la escritura de diferentes generaciones y perfiles reflexionaron durante lo días 1 y 2 de marzo sobre la realidad del periodismo de opinión en España, un terreno en el que el 80% de las firmas son masculinas. "Este foro ha colocado por segundo año consecutivo a Pontevedra y el periodismo gallego en la primera plana, evitando centralismos" y dando protagonismo a periodistas gallegas, que compartieron cartel con profesionales de medios de comunicación a nivel estatal, tal y como destaca Carmen Fouces.

La opinión en la prensa local, en temas deportivos, políticos y en las redes, la crítica cultural y televisiva, la figura de la jefa de género en las redacciones de los periódicos o las periodistas en defensa de los medios públicos fueron algunos de los temas que se abordaron en las jornadas. Las ponentes fueron Chus Gómez, columnista en Diario de Pontevedra, Lorena G, Maldonado, directora de Cultura de El Español, María Xosé Porteiro, escritora y columnista, Gemma Herrero, periodista deportiva, Carmen Magdaleno, periodista en blogs y redes, Andrea Requena, cofundadora en 2012 de eldiario.es, Ana Romaní, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2018, Pepa Bueno, directora del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser, Irene Bascoy, jefa de la sección de Galicia en FARO DE VIGO, Lucía Mbomio, columnista de El País, reportera en TVE y colaboradora de una comunidad en línea para mujeres negras/afrodescendientes, Tati Moyano, periodista de la TVG, Tareixa Navaza, pionera en la radio y televisión gallegas, Towanda Rebels (Teresa Lozano y Zúa Méndez", autoras del libro "#HolaGuerrera" y creadoras del vídeo viral "#HolaPutero", y Marta Sanz, doctora en filología, articulista de El País y escritora.

En el foro se presentó el colectivo Xornalistas Galegas, que surgió a partir de la huelga feminista del año pasado, y Diana López y Susana Pedreira mantuvieron dos charlas con Inma López Silva, coordinadora del libro "Oito olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo" y con el alcalde de Pontevedra, Anxo Fernández Lores, y la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

El concierto de Martirio y Mónica Nut, segundo del ciclo cultural "Contrariadas", abrió el pasado 3 de marzo el programa de actos conmemorativos del 8M. Este certamen, que contará con una "palestra" el 14 de marzo, seguirá desarrollándose a lo largo de todo el año y en él tienen cabida la música, el teatro, el debate, las regueifas... llevados a cabo por mujeres creativas que son referentes en el "espíritu de la contradicción".

En el ámbito más específico de la concejalía de Igualdad, Carmen Fouces destaca la excelente acogida de las usuarias a la nueva ubicación del espacio para policías custodio en el edificio del Centro de Información á Muller (CIM). "Parece banal, pero ellas agradecen no tener que desplazarse a dependencias policiales para reunirse con sus policías custodio porque el ambiente allí es más hostil del que se encuentran en el CIM", comenta la concejala.

Precisamente el CIM está relacionado con él proyecto "As Redeiras", que lleva a cabo esta concejalía junto a la de Promoción Económica. El edificio Santa Clara, nueva ubicación del CIM; está siendo rehabilitado con cargo a los fondos Feder para albergar además un espacio de promoción económica relacionado con las mujeres.