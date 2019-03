yonomecreoalascadenasdetv

Me creeré que las cadenas de televisión apoyáis el 8-M cuando El intermedio esté presentado por una mujer de sesenta años fea y barriguda, que se apoya ocasionalmente en un joven y guapo periodista que se encarga de la parte seria del programa. Me creeré que apoyáis el 8-M cuando las mujeres que presentan la información meteorológica tengan la misma edad y el mismo índice de masa corporal que los varones que presentan la misma información. Me creeré que apoyáis el 8-M cuando las colaboradoras que presenten las secciones de El hormiguero que hoy conducen Nuria Roca, Marta Hazas y Pilar Rubio tengan el atractivo físico que tienen Jandro, el Monaguillo y Marron. Me creeré que apoyáis el 8-M cuando el puesto de Matías Prats lo desempeñe una mujer de su edad, el puesto de Pedro Piqueras lo desempeñe una mujer con su peso y una mujer con las características de Carlos Sobera compita en el prime time contra un varón con las características de Eva González.

Hoy vamos a asistir a una verdadera ceremonia de la hipocresía, con todos los grupos mediáticos compitiendo ferozmente entre ellos para demostrar cuál apoya de forma más entusiasta las movilizaciones feministas del ocho de marzo, cuando realmente no existe ni una sola cadena de televisión -pública, privada; estatal, autonómica; generalista, temática; interna, mediopensionista- para la que la imagen femenina no cuente mucho más que la imagen masculina y que no valore a sus trabajadoras que aparecen en pantalla por criterios ajenos a su estricta competencia profesional. Hoy seguiré atentamente el desarrollo de la huelga feminista en La Sexta desde primera hora de la mañana: veré a Antonio García Ferreras en Al rojo vivo, a Helena Resano en La Sexta Noticias 1, a Mamen Mendizábal en Más vale tarde y a Cristina Saavedra en La Sexta Noticias 2. Seguro que los cuatro, en representación de toda la cadena, defienden sin fisuras la lucha de las mujeres. Pero yo no me lo creo.