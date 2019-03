Salbutamol

La lista. El ranking lo ha hecho una revista del corazón, pero se le puede dar por bueno, o igual por eso es más fiable que un sondeo electoral, pongamos por caso. La lista de los famosos que peor caen, que el público soberano no soporta pero ahí los tiene, y los mantiene, dando cuartelillo y haciendo caja, de los bolsillos de todos los españoles asalariados porque al final, de una forma u otra, todo sale del sudor de su frente, aunque suene raro decir que la Esteban, por ejemplo, vive de la obra. El ranking es más o menos, que en esto, como en todo, hay famosos de primera y de quinta y hay subidas y bajadas, como en las curvas de la vida que Jorge Javier o Jordi les hacen dibujar a los suyos, sus famosos, porque ellos son, sobre todo, y ante todo, terapéuticos, y hacen una labor social, por esto y por lo del sudor de las frentes. En cabeza estaría Mónica Hoyos, el propio JJ, Isabel Gemio o la mismísima Ana Rosa. A la altura de mandatarios como Rajoy, Dolores de Cospedal o Soraya. En el mismo paquete que Bertín Osborne o Isabel Pantoja, Aless Gibaja o Belén Esteban. El público soberano no hace distingos.

Lunes 4

Equinos. La polisemia es lo que tiene, ventajas, como el ahorro vocabulario, pero también riesgos. Por ejemplo, decir que fulano vuelve al caballo, según en qué ambientes, en qué contexto, suena mal. Que lo suyo es la monta, igual, o peor. Pero tú cambia el marco y verás pintarse de inmediato otro cuadro diferente ante tus ojos. Así, solo con introducir un nombre propio, si es un nombre del tipo Cayetano pongamos, la composición de lugar varía. Y el paisaje. Y el sentido. Y se dibujan ya equinos, y elegantes ternos con altas botas, y chaquetillas y pantalones apretados, donde antes había pensamientos impuros. Y césped impoluto, y vallas blancas, y señoras elegantísimas con impertinentes ante los ojos. Ya luego, en la cuadra, en la trastienda, hay lo que hay, que los animales, por nobles que sean, tienen sus necesidades, y sus manías, y sus cosas. Pero en el cuadro no salen.

El duque. Lequio acude a los juzgados. Denunció a Olvido Hormigos por airear un supuesto -según ella, fogoso; según él, falso de toda falsedad- affaire. Contó detalles. Muchos. Describió hasta el lecho (conyugal) del italiano. Él acudió con su mujer. Ella, la exconcejala díscola, directamente no acudió. La historia dio de sí como un chicle. Ya ni se acordarán del chicle. Da igual. Centrémonos en un detalle mínimo. La gorra de Lequio. Porque Lequio es muy de gorra. Traje y gorra. Sobre la visera se lee duke. Lequio es, se lo habrán oído hasta la saciedad a Ana, conde. Lo digo por si el detalle alivió algo al juez. Pobre.

El 'trainer'. El mundo de la noche no es para siempre. El famoseo tampoco. Ya no es como antes. Uno nacía famoso y moría famoso. Ahora se ha vuelto inestable, líquido, gaseoso. Y hay una competencia feroz. Obsolescencia programada, o algo así. Una madre lo sabe. Las madres quieren que los hijos se labren un futuro. Ya sea dando clases de inglés, ya sea entrenando. Kiko podría volver a su pasión original: el fútbol. De niño quiso ser futbolista, y torero. Dicen que le ha matriculado en un curso oficial. Al final, el balón es más rentable. Dónde va a parar. El famoseo no es lo que parece. A veces se gasta más que se ingresa. Para mantener a Kiko y señora dentro de la casa lleva la familia gastado un pico descomunal. Alba, la modelo, también lo sabe. Lo del fútbol.

Tita, Isa, Bom y otras chicas del

montón. Isabel no iba a ser menos que la baronesa. Isabel no es Isabel Isabel, esto es, Preysler. Por no ser, ni siquiera es Isabel Pantoja, ni Isa Pantoja. Es Isabel Rábago, que se ve que aspira. Es tertuliana del corazón, amiga de Jesulín y Campanario, manifestante de la plaza de Colón y secretaria de comunicación del pepé. Isabel (Rábago) escucha a la baronesa y se apunta. Que tampoco es feminista, que ella lo que es femenina. Se lían con los caracteres. Carmen Lomana también. También es femenina y no feminista, también aspira (a todo: aristócrata, estadista, famosa, tertuliana del corazón...), también se lía y también estaba (en la plaza). Pero en esa y en todas las plazas. ¿Pues no va y le disputa el protagonismo al mismísimo Pablo Iglesias en el famoso cartel? Allí estaba. Dice que por casualidad, que estaba rodando otra cosa, sus cosas, y le pillaron los podemitas y le entró la curiosidad. El caso es que le ha arruinado el regreso al líder.