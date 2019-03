"Tuve que sacar tiempo de donde no lo había y ponerle mucha pasión para conciliar"

No entiende la medicina sin vocación, y la suya le ha acompañado siempre, desde muy niña. Esa pasión por mejorar la vida de las personas y una curiosidad que, a día de hoy, se mantiene intacta le llevaron a cursar la especialidad de microbiología. "Fue precisamente en esa etapa, durante los años de residencia (MIR), cuando realmente constaté que esto era lo mío. Me gustaba muchísimo ayudar a los pacientes y empecé a ser consciente de que, para hacerlo, la investigación es fundamental. Y a investigar me lancé", explica María del Mar Tomás Carmona, con una pasión y un entusiasmo contagiosos. Esta microbióloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) preside, en la actualidad, el Comité de Investigación del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) coruñés y es una reconocida referente en la investigación de las resistencias a los antibióticos, hasta el punto de que, el año pasado, fue elegida representante de España dentro del área de Microbiología en el Comité Conjunto Multidisciplinario de Control de Infecciones, integrado en la Sociedad de la Unión Europea de Especialidades Médicas. Un órgano científico y asesor encargado de diseñar las estrategias sobre prevención, diagnóstico y tratamiento frente a las infecciones causadas por las bacterias multirresistentes, una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Sus recomendaciones se transmiten a las autoridades e instituciones de la UE y a las asociaciones médicas nacionales.

"Es un problema sanitario muy serio. Los antibióticos aún funcionan, pero ya hay unas poblaciones bacterianas para las que no sirven todas las herramientas terapéuticas que tenemos y es necesario hacer sinergias y combinaciones entre ellos, con lo que llegará un momento en el que tampoco funcionen", advierte la doctora Tomás Carmona, quien subraya que una de las soluciones para revertir esta situación pasa por la búsqueda de nuevos medicamentos capaces de sortear las defensas que les plantean los microbios. "Una de ellas es la terapia de fagos, virus que actúan como antibactericidas. Se están utilizando cócteles de estos virus y enzimas derivadas de ellos", apunta la microbióloga del Chuac, quien subraya que en EEUU ya hay dos hospitales autorizados para combatir las superbacterias con esta terapia, y advierte: "Sin hacer nada, en 2050 podríamos estar ante un escenario en el que muera más gente por infecciones comunes que por cáncer".

En el plano personal, la doctora Tomás Carmona es madre de dos hijos, de ahí que, "en cierta época", sí le resultase "muy difícil conciliar". "Tuve que sacar tiempo de donde apenas lo había, ponerle mucha pasión y sacar también carácter -pero al mismo tiempo tener mucha mano izquierda- para poder mantener el nivel y la capacidad para liderar equipos de investigación. Hay gente a la que le gusta hacer ciencia y no liderar. A mí me entusiasma, y fue todo un aprendizaje", apunta la microbióloga del Chuac, quien subraya el papel "fundamental" que jugó su familia en su trayectoria, y recalca: "Contar con el apoyo de tu entorno es imprescindible".