"La vocación condiciona que disfrutes de tu trabajo y eso es impagable"

Desde bien pequeña le gustaba tumbarse en la hierba a observar el cielo y las estrellas, con los años se interesó por la física y terminó por cursar esta carrera y especializarse en Astrofísica. El pasado mes de octubre, Minia Manteiga se convirtió en la primera catedrática de Astrofísica de Galicia. La investigadora, que da clases en la Escuela de Náutica de la Universidade da Coruña (UDC), integra el equipo gallego que participa en la misión Gaia, la joya de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo objetivo es realizar el primer mapa tridimensional de la Vía Láctea.

Un éxito profesional que "no deja de ser el resultado natural de muchos años de trabajo, reinventándome y sin perder la ilusión", subraya Manteiga, quien espera que el hecho de "ser mujer científica y haber conseguido llegar a catedrática, sirva de referencia a las chicas que sueñan con trabajar en la ciencia del cosmos, estudiando, por ejemplo, el origen de la vida o como surgen y mueren las estrellas". Su máxima, sostiene la investigadora coruñesa, ha sido "mirar hacia adelante, eligiendo en cada encrucijada lo que realmente me interesaba más, sin plantearme demasiado posibles dificultades, con mucha ilusión".

Minia Manteiga cursó la licenciatura en Física por la Universidade de Santiago, y realizó la especialidad de Astrofísica en Tenerife, "en un entorno de lujo, rodeada de los telescopios de los Observatorios Internacionales de Canarias y un cielo excelente para el estudio del Universo". Tras su tesis doctoral, que versó "sobre un problema de evolución de estrellas muy interesante", pasó años en Roma aprendiendo modelos del interior de esos cuerpos celestes. "Y otros tres trabajando", apunta la investigadora, quien reconoce que la ciencia es una carrera de fondo que exige vocación. "Imagino que será posible dedicarse a esto sin vocación, pero vendría a ser como comer sin papilas gustativas o leer una poesía viendo solo palabras. La vocación condiciona que disfrutes de tu trabajo y eso es impagable", dice.

La primera catedrática de Astrofísica de Galicia asegura que, en general, no ha tenido "grandes dificultades" en sus diferentes entornos de trabajo -centros de investigación o universidades-, por el hecho de ser mujer. "Sí que he tenido que soportar alguna actitud paternalista, pero llevadas con humor, ese tipo de situaciones no tienen gran importancia", señala, y agrega: "El hecho de tener hijos sí ha sido una elección que ha tenido consecuencias y ha ralentizado mi promoción profesional unos años. No obstante, hay que darle a cada cosa su valor y es una parte de mi vida que me ha completado como persona y que he disfrutado muchísimo".

En 2004, una reunión en Santiago le abrió las puertas a participar, junto a varios colegas coruñeses y gallegos -entre los que figura la astrofísica Ana Ulla, de la Universidade de Vigo-, en una de las misiones más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea, Gaia, cuyo objetivo es realizar el primer mapa tridimensional de la Vía Láctea. " Gaia va a revolucionar por completo la astronomía porque tiene consecuencias en todos sus ámbitos", explica Minia Manteiga. "Nos permitirá estudiar cómo se formó la estructura actual de la galaxia en forma de espiral y echar una mirada al pasado para recomponer la historia de la formación de estrellas", apunta la astrofísica coruñesa,

El primer archivo de datos del satélite, GDR1, se publicó en septiembre de 2016 y contenía el resultado del procesado de los primeros catorce meses de la misión. Con esa información se elaboró un mapa que contenía posiciones detalladas de unos 1.142 millones de astros, y distancias para unos dos millones de estrellas. El segundo archivo, GDR2, se publicó en 2018 e incluye también las medidas de las paralajes, que permiten determinar las distancias entre las estrellas.

"Las mediciones que realiza Gaia constituyen un hito para la astronomía ya que, hasta ahora, sólo había sido posible medir la distancia a la que se encuentran las estrellas cerca del Sol, utilizándose métodos indirectos para estimar el resto", recalca la catedrática de Astrofísica de la UDC.