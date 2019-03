Chef del año gracias a la empanada

Una empanada de maíz con xoubas, cebolla y bulbo de hinojo. Esta es la receta con la que Alén Tarrío, chef del bar Pampín de Santiago, conquistó al jurado y se alzó con el premio Cociñeiro 2019 que se entregó ayer en el marco del Fórum Gastronómico de A Coruña, que reúne hasta mañana a más de 200 empresas y expertos en alimentación de todo el país. Para Tarrío, muy satisfecho con el galardón, "es un orgullo que el Fórum esté en Galicia ya que deja un gran retorno y permite a los cocineros gallegos observar de primera mano propuestas muy potentes procedentes de otros lugares". También el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, destacó el papel de esta feria culinaria para posicionar a la ciudad como referente gastronómico. "Este tipo de eventos consolidan a la ciudad como destino gastronómico y la convierten en capital gastronómica del noroeste", señaló durante la inauguración de la feria.

Las primeras horas del Fórum eran un ir y venir de gente por los más de 200 stands, ubicados en Expocoruña. Mientras en el auditorio los aspirantes a cocinero del año elaboraban sus platos ante el público y explicando el porqué de cada paso -"la empanada es un plato muy importante porque aunque los cocineros se centran en preparaciones de muchas horas, el cliente entra por la puerta y lo que te pide es una empanada", aseguraba Tarrío-, en otro recinto expertos en cocina para comedores escolares daban claves para ofrecer menús saludables a buen precio -como ejemplo se elaboraron lentejas con pasta y verdura-, una decena de personas se preparaban para una cata de cerveza en el rincón de Hijos de Rivera y otras tantas asistían a una charla sobre la relación entre vino y cine.

Pero más allá de los talleres y exhibiciones, los asistentes pueden conocer las novedades culinarias a través de los stands de café, helados, quesos, embutidos, aceites, vinos o licores que conforman la feria o conocer lo último en electrodomésticos o vajillas para la hostelería. A las grandes firmas, presentes desde la primera edición, se suman cada año pequeñas empresas o negocios que buscan darse a conocer en una feria por la que en la última edición pasaron más de 20.000 personas. Es el caso de Lola The Organic Bakery, un pequeño obrador de Santa Cristina (Oleiros), con expositor en el Marineda City, que apuesta por productos -principalmente de panadería, pero también bebidas o snacks- 100% ecológicos. "Elaboramos todo con materias primas saludables, sin conservantes y recurriendo a superalimentos como la cúrcuma, las semillas de chía o la espirulina", señala Solange Astorga, quien resalta que también tienen máquinas de vending con productos sanos. "Buscamos ser comida rápida pero saludable", indica. Cerca de su stand, los miembros del Grupo de Desarrollo Rural As Mariñas e Terras do Mandeo exhiben los productos que elaboran empresas de la comarca coruñesa. "Tenemos quesos, licores, vinos, conservas, especias...", explica Nuria Calo, quien indica que además de dar a conocer los productos más cercanos, el stand ofrecerá todos los días varias degustaciones de ellos. Ayer tocó el vino blanco de Betanzos.

Productos de proximidad también es la apuesta de Croketas D', una empresa de Lugo que distruye croquetas "como las que uno hace en casa" para toda Galicia, con el plus de que la mayoría de sus ingredientes son autóctonos. "Se elaboran con leche de una granja ecológica y siempre que sea posible con productos gallegos como queso do Cebreiro o San Simón", explica Carlos Cantos, desde el stand, al que en pocos minutos se acercan varias personas para degustar las croquetas de chipirones en su tinta y una de las estrellas del establecimiento, las de cecina y queso San Simón. "Se venden congeladas y en unos recipientes especiales aguantan varias horas perfectamente", explican.

Y entre la gran oferta de alimentos y de propuestas gastronómicas, dos puntos acapararon los flashes de los móviles. Muchos no dudaron en tirar de teléfono para inmortalizar a las lampreas vivas que se convertían en involuntarias protagonistas en el stand de Novas y mar. Y entre los curiosos que rodeaban el recinto de Negrini, hubo quien no se resistió a grabar en video a uno de los chefs que amasaba la base de la pizza como si de un malabarista se tratase.

Ya por la tarde, la cocina gallega ganó protagonismo en las actividades. El chef coruñés Iván Dominguez, del restaurante Nado, desarrolló un taller sobre la cocina de raíz atlántica en el que elaboró ante el público una lamprea en escabeche. Poco después, Luis Veira e Iria Espinosa -del restaurante Árbore da Veira, único con estrella Michelin en A Coruña- impartieron la conferencia La cocina de autor aplicada al catering y a los banquetes.

La organización del Fórum Gastronómico entregó también ayer los premios InnoForum, en los que se resaltan las propuestas más innovadoras en diferentes categorías. En el apartado de producto, la ganadora fue Lema por sus escamas de congrio seco; Gures se alzó con el premio a mejor packaging y el premio a mejor sabor fue para Sansutex Alimentación.

La jornada finalizó con el tradicional concurso a mejor pulpeiro del año. El galardón recayó en Olivier Fernández de O Carballiño (Ourense). El segundo puesto fue para Marta Iglesias de Oviedo y el tercero para Javier Potel, de Pontevedra.