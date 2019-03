La Xunta de Galicia convoca las oposiciones en Educación

El Gobierno gallego recuerda hoy en redes sociales que el Diario Oficial de Galicia publica hoy la convocatoria de las oposiciones para cubrir un total de 205 plazas de personal subalterno

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abre este lunes el plazo para inscribirse en las oposiciones a los distintos cuerpos docentes. El pasado viernes, la Consellería ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se convocan los procedimientos selectivos, con 2.064 plazas en 36 especialidades. Del total, 1.122 plazas son relativas a las tasas de reposición, 666 a la estabilización de empleo temporal y 276 de promoción interna.



El plazo, que se abre este lunes, concluirá el 1 de abril. Las solicitudes se tendrán que presentar obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.



En el portal educativo del Gobierno autonómico se publicará la lista provisional de personal admitido y excluido, y el plazo de reclamaciones --por medios electrónicos-- será de cinco días hábiles. El sorteo público de tribunales tendrá lugar el 22 de mayo.



La Consellería ha informado, a través de un comunicado, de que la prueba de acreditación del gallego será el 7 de junio, a las 18,00 horas, en el IES AS Fontiñas, en Santiago de Compostela. La prueba de conocimiento del castellano será el mismo día en el mismo lugar, a las 17,00 horas.



El procedimiento selectivo comenzará el 22 de junio, y el acto de presentación de asistencia obligatoria para los aspirantes se celebrará ese día a las 9,00 horas.



La Xunta ha recordado hoy en redes sociales que hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la convocatoria de un total de 205 plazas de personal subalterno.





