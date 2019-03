Ningún gallego pasa a la fase de directos de 'La Voz' en Antena 3

Las batallas de La Voz ya echaron a andar en Antena 3 y a Galicia no le ha salido bien el resultado. Dos representantes -Andrés Balado, conocido como el Bruce Springsteen español gracias a Bustamante, y el dúo de Ángel Mosquera y Leonardo Mera, los amigos que ensayan vía Skype- eran los que desde tierras gallegas aspiraban a entrar en la siguiente fase del programa que presenta Eva González. Pero ninguno de ellos continúa en el programa musical ya que Paulina Rubio decidió el pasado lunes prescindir de los tres, lo que deja a La Voz sin aspirantes gallegos.

La decisión suscitó polémica entre los seguidores del programa en las redes sociales, especialmente la eliminación de Andrés Balado. Este informático de 47 años se ganaba al público del programa de Antena 3 ya desde su debut en los casting a ciegas con una versión de Purple Rain de Prince y se convertía en uno de los favoritos a llevarse la victoria o, al menos, alcanzar la fase final. Pero la canción You are so beautiful de Joe Cocker se cruzó en su camino y, sobre todo, Paulina Rubio. La mexicana tuvo que tomar lo que definió como "una decisión muy difícil" y deshacerse de uno de los miembros de su equipo.

Para sorpresa de la audiencia, que esperaba que el Bruce Springsteen gallego siguiese adelante en la competición, los responsables del equipo Paulina optaron por darle al tenor Ángel Cortés el derecho a participar en los directos de La Voz. La decisión de Paulina Rubio y Antonio José, su ayudante, no tardó en convertir el nombre del gallego en uno de los temas más comentados en Twitter, fruto de las críticas contra la cantante mexicana.

"No me tomo a la ligera todo esto. Cuando yo tomo decisiones fiándome de mi instinto no me equivoco. Cuando lo hago con la cabeza siempre meto la pata", afirmaba justo antes de anunciar que elegía a Ángel Cortés como ganador del enfretamiento musical con el rockero de Cariño. Ante las palabras de la mexicana la presentadora Eva González no pudo evitar emocionarse ni reprimir las lágrimas.

Los otros gallegos que competían por seguir en el programa eran Ángel y Leo. Ellos se enfrentaban al benjamín de la edición, Marlo, por el que Paulina Rubio ha mostrado más que devoción en alguna que otra ocasión. Juntos se enfrentaron a la canción Writing's on the wall de Sam Smith en una batalla de dos contra uno en la que el dúo de A Coruña -que ensayan enviándose mensajes por WhatsApp- salió perdedor. A cambio, Paulina Rubio, les prometió llevárselos a Miami para grabar una canción en su estudio. Muchos internautas criticaban que los gallegos no pasen de fase y sin embargo se les ofrezca grabar con la mexicana en el continente americano.