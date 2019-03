La muerte que golpea de repente

Los casos de muerte súbita en deportistas causan un enorme impacto porque golpea a personas sanas, jóvenes y con hábitos de vida saludables. Según los datos que maneja la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el ejercicio físico intenso incrementa "sensiblemente" el riesgo de muerte súbita, concretamente 1,6 muertes por cada 100.000 personas deportistas frente a 0,75 muertes por cada 100.000 que no lo son. La principal causa de estos repentinos decesos es de origen cardiaco.

"Las causas de muerte súbita en el deporte varían mucho dependiendo de la edad. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, pero esta es prácticamente inexistente en las personas más jóvenes. Por el contrario, por encima de los 35 años, ya se convierte en la causa más frecuente", explica el cardiólogo Juan Carlos Arias.

Según el especialista gallego, en menores de 35 años, y sobre todo en niños y adolescentes, las causas principales son congénitas. Muchas de ellas, hereditarias. Las más frecuentes son las que afectan al músculo cardiaco o miocardiopatías -la más habitual es la hipertrófica-, o a la actividad eléctrica del corazón.

Según los resultados del programa de Cardiopredic de la SEC, uno de cada tres jóvenes tiene una anomalía cardiaca que puede causar una muerte súbita y en estos pacientes la práctica habitual de actividad física multiplica por tres el riesgo de fallecimiento. Cardiopredic es un programa piloto de screening diseñado para detectar anomalías cardiacas graves entre adolescentes. Según la SEC, detectarlas a tiempo podría evitar hasta un 90% de las muertes provocadas por estas patologías. Por ello, apuestan por generalizar la revisión cardiológica básica con una historia clínica, una exploración y la realización de un electrocardiograma.

El doctor Arias secunda esta medida. "Aunque normalmente no se hace, sí sería recomendable hacerse un reconocimiento cardiológico previo a la práctica de actividad física deportiva, sobre todo si va a ser intensa. El deporte es saludable, pero hacerlo teniendo una cardiopatía puede ser peligroso. Y muchas cardiopatías no dan síntomas", explica este cardiólogo.

Aunque la cardiopatía isquémica es debida a la aterosclerosis, una enfermedad que va asociada a la edad y de forma más acelerada si existen factores de riesgo cardiovascular como el colesterol, el tabaco, la hipertensión y la diabetes, las cardiopatías que afectan a los niños y a la población más joven no suelen dar síntomas, lo que explica, según el doctor Arias, que en la mayoría de los casos quienes las padecen no lo sepan. El especialista insiste en que los casos de muerte súbita en deportistas jóvenes son muy escasos, por lo que no empañan los beneficios de la práctica deportiva. "Los niños tienen que vivir el deporte con naturalidad. Y a los adultos, animarles a que sigan con la práctica, pero recordarles que aunque la chapa tenga un buen aspecto, es importante echar un vistazo al motor", dice.

Asimismo, resalta el importante papel de los desfibriladores. "El pronóstico de los pacientes que sufren una muerte súbita depende fundamentalmente del tiempo que transcurre desde que el corazón se para hasta que se vuelve a poner en marcha. Se calcula que por cada minuto de retraso, se reducen un 10% las posibilidades de recuperación. Tener rápido acceso a un desfibrilador es fundamental", dice.