"Campeones' muestra a las familias que no hay que cortar las alas a los discapacitados"

Solo tiene un 10% de visión, pero esto no le ha impedido conseguir casi todo lo que se ha propuesto en la vida. Titulado en Filología, con un máster en Periodismo y actor profesional desde hace cinco años, Jesús Vidal acaba de alzarse con el premio Goya a mejor intérprete revelación por su papel en Campeones y hoy será uno de los ponentes que participen en la décima edición del Congreso Lo que de Verdad Importa al que asistirán 1.500 jóvenes de A Coruña, que ayer se presentó en la Fundación María José Jove. Junto a él contarán su experiencia Kenneth Iloabuchi -que llegó a España en patera tras viajar desde Nigeria-, Lucía Lantero -fundadora de un orfanato en Haití- y Sara Andrés -deportista de élite tras perder las piernas en un accidente-.

- ¿Qué mensaje quiere transmitir hoy a los jóvenes que asistan al congreso?

-Sobre todo la idea de que la diferencia suma, enriquece. Yo no hablo de discapacidad, hablo de diferencia y cuanto más rico y diverso sea el mundo, mejor será.

- Si hay que lanzar este mensaje es que todavía queda bastante por hacer...

-Sí, creo que se va avanzando pero nunca es suficiente. A la hora de avanzar en la diversidad todo lo que se haga es poco.

- ¿Qué cree que ha supuesto Campeones a nivel social?

-Por un lado ha demostrado a los colectivos de personas con discapacidad que pueden hacer muchísimas cosas, que son muy capaces y también ha demostrado a las familias que no tienen que cortar las alas a sus familiares, no deben tener miedo de lanzarles al mundo. Y por otro lado, ha derribado el tabú que desde fuera de la discapacidad había hacia estas personas y ha hecho que la gente gire la cabeza hacia las personas con discapacidad y las vea ya simplemente como personas.

- ¿Y a nivel personal que le ha aportado?

-Como actor ha sido un gran crecimiento. Yo vengo del teatro y ha sido muy importante este salto al cine, un medio que me ha enamorado. Ha sido muy importante porque me permitió interpretar a una persona muy distinta a mi. Acercarme a Marín que es tan hipocondríaco, con una obsesión muy grande, con tanta ternura, tanta ingenuidad, con una diferencia intelectual? esto me ha enseñado muchas cosas, he aprendido mucho como actor y como persona. Interpretarlo desde mi ceguera ha sido todo un reto que me ha hecho crecer como actor.

- La sensibilización que ha logrado Campeones , ¿Perdurará en el tiempo?

-Espero que la gente se haya concienciado y que sobre todo sirva para cambiar la mirada y el chip en torno a la discapacidad intelectual. Mis propios compañeros de la película dicen 'ahora nos miran con respeto'. Además creo que no va a ser un cambio pasajero porque Campeones es algo transversal, y hay muchos niños a los que les ha encantado la película y su mensaje y ellos serán el hombre del mañana.

- También hablará sobre cómo es vivir con tan poca visión.

-Sí, hablaré sobre mi trayectoria y sobre mi ceguera. Mi ceguera es algo que a lo largo de mi vida me ha hecho ver mi existencia diaria como un reto, pero eso no me hace mejor persona que otra que haya visto bien. Simplemente yo tengo unos retos en mi vida y las personas que ven bien tienen los suyos. Sí que es verdad que yo cada día intento ser mejor actor y persona y a partir de ahí si alguien ve superación, algo novedoso en lo que yo y aporto, yo encantado de que lo vea y le pueda servir.

- Lo cierto es que tiene una carrera, un máster y cumplió su sueño de ser actor, ¿logra todo lo que se propone?

-He luchado mucho a lo largo de la vida. Evidentemente mi ceguera o las características del mundo en sí me han hecho luchar mucho. Soy una persona en este sentido muy competitiva, no me asustan los retos, las cosas a conseguir y sí que es verdad que he podido conseguir casi todo lo que he querido, lo que pasa que nunca un sueño cumplido se queda ahí, cada día nace un sueño por cumplir y eso es lo bonito.

- ¿Qué papel ha jugado la familia en sus logros?

-La familia es fundamental pero imagino que en la vida de cualquier persona.

- Pero antes reconocía que igual la familia sobreprotegía mucho a las personas con discapacidad. ¿Qué deberían y qué no deberían hacer los padres?

-No soy quien para eregirme en modelo de nada, pero sí que es verdad que uno lo que ve desde fuera es que a veces hay miedo a que el familiar con discapacidad sufra y yo creo que ese miedo se lo tienen que quitar porque afrontar la vida con valentía les va a sumar mucho más que lo que les va a quitar y el techo al final se lo pondrá la vida como a cualquier otra persona que no tenga discapacidad.

- Su discurso en los Goya le hizo muy popular. ¿Han surgido ya nuevos proyectos profesionales?

-Tengo nuevos proyectos y proyectos anteriores a la nominación y al discurso. Espero haber ganado mucha visibilidad y que atraiga buenas energías a mi carrera como actor y que también me permita seguir creciendo como persona.

- Entonces hará más cine.

-Quiero seguir haciendo teatro, hacer cine y probar nuevos formatos como series. El teatro es la base actoral, donde aprendes a meterte en la piel de otros personajes, tiene una inmediatez que no tiene el cine y la parte de interacción con el público que es maravillosa pero ojo que también la hay en el cine, la cámara no es fría porque está manejada por personas y sientes su energía.