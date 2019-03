Fernando González Molina prepara una serie fantástica para Movistar+

Fernando González Molina, director de películas como Palmeras en la nieve (2015) y El guardián invisible (2017) rodará para Movistar+ una serie juvenil, fantástica y de aventuras ambientada en la España de 1992 y que llevará por título Paraíso. La ficción constará de ocho episodios de 50 minutos de duración y se estrenará en 2020, según anunciaron ayer Movistar+ y la productora Globomedia.

En la actualidad se encuentra en fase de preproducción, con la apertura del proceso de casting y la búsqueda de localizaciones.

González Molina tiene una trayectoria cinematográfica especializada en adaptaciones literarias de éxito, como Palmeras en la nieve y la trilogía del Baztán, y en el público juvenil, con el que ha logrado taquillazos como Tres metros sobre el cielo (2010) o Tengo ganas de ti (2012). Para televisión ha dirigido Bienvenidos al Lolita (2014), El barco (2011) o Los hombres de Paco (2006-2010).

La serie Paraíso es una creación conjunta de González Molina, Ruth García y David Oliva. " Paraíso nace de nuestra ilusión por contar una historia fantástica que conecte con los referentes de nuestra adolescencia: el cine de Spielberg, la serie V, pero también Verano Azul o Compañeros, y conectarlos con las historias que me ha gustado contar en el cine: relatos épicos, emocionales, que buscan ante todo el disfrute del espectador", señaló González Molina.

Un viaje que apuesta por el entretenimiento pero también "un relato sobre la pérdida y sobre la dificultad de ser adolescente cuando eres distinto". Ambientada durante el final del verano en un pueblo en la costa levantina en 1992, la historia arranca con la desaparición de Sandra, Eva y Malena, tres chicas de 15 años, en una discoteca sin dejar rastro.

"La policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi, el hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino y Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la clase. Juntos descubren que quienes tienen a su hermana no son de este mundo", avanza la sinopsis de esta serie para la que todavía no hay una fecha exacta de estreno. La cadena de televisión sólo ha adelantado que estará lista para el próximo año 2020.