Galicia supera su marca en los Bacchus con 53 medallas

De las 43 medallas en 2018, a las 53 de 2019, Galicia ha batido este año su propia marca en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus, uno de los certámenes más importantes de nuestro país, al que avalan la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos (Vinofed).

Así es. De las 430 marcas distinguidas entre las 1650 referencias presentadas al certamen, más de un 10% presumen de nombre gallego y la comunidad sitúa, además, a uno de sus vinos entre los 23 Grandes Or os del Concurso (92 a 100 puntos) de la mano del D.O. Rías Baixas Pazo de Villarei. Completan el medallero de la comunidad 21 oros (88 a 92 puntos) y 31 platas (84 a 88 puntos).

Por Denominaciones de Origen, destaca Rías Baixas con 36 premios, entre los que cuenta un gran oro, 17 oros y 18 platas. Le sigue O Ribeiro, con ocho premios, tres oros y cinco platas, y Valdeorras, con seis medallas, un oro y cinco platas. Ribeira Sacra, con dos platas y Monterrei, con una, cierran la lista de premios para Galicia en el concurso, que ha contado con seis Masters of Wine para liderar a un panel de 90 catadores profesionales.

Las referencias que han logrado el oro en los Bacchus 2019 son: Salneval, Esencia Diviña, Carallán, Gran Novás, Remesal Pedra Blanca, La Val Lías, Albariño Segrel Ambar, Pazo dos Celtas, Albariño Bouza do Rei, Desconcierto, Altos de Cristimil, Gotas de Mar, Lagar de Costa, Maior de Mendoza sobre Lías, Manuel d'Amaro Albariño Lías, Señorío de Rubiós Condado Blanco, Albariño Neus, Amavida, Ramón do Casar Treixadura, Tamborá Ribeiro y Bioca Godello.

Las platas, por su parte, han recaido en: Noelia Bebelia Albariño, Laureatus Lías, Pontellón, Bernón, Aquitania, Laxas, Eidosela, La Val, Abadía de San Campio, Veiga da Princesa, Pazo Pegullal, Finca Garabelos, La Trucha, Paco&Lola, Paco&Lola Prime, Rectoral do Umia, Casa do Sol, Valtea, Expresión Pazo do Mar, Os Portapazos, Alter, Priorato de Razamonde, Ramón do Casar Nobre, A Coroa 200 Cestos, Guitián Joven, Viñaredo, Fardelas, O Luar do Sil Godello sobre Lías, Almanova, Regina Viarum y Alma de Blanco.