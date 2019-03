Las guarderías de la Xunta y concertadas solo admitirán a niños que estén vacunados

Los niños que no estén vacunados no serán admitidos el próximo curso en ninguna guardería que reciba fondos autonómicos. Las escuelas infantiles de la Xunta y concertadas que matriculen a alumnos sin comprobar que están al día en el calendario de inmunización -algo que no es obligatorio- serán expedientadas por parte de la Consellería de Política Social, castigo que podría derivar en una sanción económica.

La Xunta abre hoy el plazo para solicitar plaza en alguna de las escuelas infantiles de la red autonómica Galiña Azul, que ofrecen 24.000 plazas. Y por primera vez incluirá entre los requisitos que el solicitante esté al día en el calendario de vacunación público, una obligación que el Ejecutivo extenderá a los centros concertados y que estudia exigir también a las guarderías privadas.

La condición que hoy recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) plasma el compromiso anunciado hace dos semanas por la Xunta, que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, vinculó a la necesaria "protección" de la infancia. "Es importantísimo activar la concienciación colectiva sobre la importancia de las vacunas", alegó ayer tras la reunión semanal del Consello.

La decisión está avalada por sentencias como las de los tribunales superiores de Cataluña y La Rioja, según informó el Ejecutivo. Ambas consideran prioritaria la protección de la salud de los menores, al tiempo que la exigencia de vacunación no conculca la libertad ideológica, religiosa o de culto de las familias.

Cuando se publique en el DOG la relación de admitidos en cada centro, los padres dispondrán de ocho días para presentar el impreso de matrícula y la copia de cartilla de vacunación del pequeño. "Si hay alumnos matriculados sin el documento de vacunas actualizado habrá expediente al centro que lo permita", recordó Feijóo.

El presidente de la Xunta también reconoció que estudian la fórmula legal para implantar esta exigencia en las guarderías privadas. "Les pedimos que lo hagan", reclamó antes de reconocer que el asunto está en manos de la asesoría jurídica de la Xunta. "Si nos lo permite, obligaremos por ley", prometió. También reconoció que siguen estudiando la posibilidad de introducir ese requisito en la fase de educación obligatoria que se inicia a los seis años.

Feijóo destacó el aval científico a la vacunación para prevenir enfermedades. Aunque aseguró que existe una inmunización masiva entre los niños de Galicia, reconoció que puede haber casos de seguidores del movimiento antivacunas. "Hay partidos políticos que están contra las vacunas", añadió en alusión a la eurodiputada de AGE y candidata a repetir en la Eurocámara por En Marea, Lidia Senra, que cuestionó la seguridad de las vacunas ante la UE.

Por otra parte, Feijóo lamentó que el Ministerio de Hacienda todavía no haya respondido a la carta en la que exigía el desbloqueo de 295 millones de euros para invertir en gasto social. De esa cifra, 125 millones corresponden al superávit de Galicia el año pasado y 170 a los incentivos por cumplir las reglas fiscales de déficit y regla de gasto durante dos anualidades. "Estoy convencido de que si otras comunidades fuesen las que tuviesen superávit, la respuesta habría sido diferente", deslizó el titular de la Xunta sobre el Gobierno del PSOE. Desde el Ministerio de Hacienda se limitaron a responder a este diario que "no hay nada decidido al respecto".

EOposiciones a Sanidad. El Consello de la Xunta aprobó ayer el decreto con la oferta pública de empleo en sanidad correspondiente a este año. En total saldrán a concurso 1.314 plazas en este ámbito, de las 5.883 de toda la administración. El cumplimiento del límite de déficit y la regla de gasto permite a Galicia elevar la tasa de reposición del 100% al 108% y la Xunta concentrará ese 8% adicional que podía distribuir en sanidad, educación y servicios sociales en el primer ámbito, lo que se traducirá en 213 plazas extra. De las 1.323, 332 serán para médicos -200 para facultativos de Atención Primaria y 35 para pediatras-, 567 para diplomados sanitarios, 434 para no sanitarios y 9 para escalas de funcionario de carrera. Como excepción, este año se celebrarán las oposiciones para las plazas acumuladas del año pasado y este en Primaria: 254 para médicos y 93 para pediatras.

ECatálogo de playas. El Gobierno gallego aprobó ayer definitivamente el catálogo de playas, que identifica 745 arenales naturales, 200 urbanos y 43 urbanos con planes de protección. En los primeros, se permitirán chiringuitos de mayo a octubre desmontables y con una superficie máxima de 70 metros cuadrados. En el caso de las urbanas, se permitirán instalaciones fijas y temporales.

EFomentar contrataciones. El programa Galicia Emprega recibirá 9,4 millones este año, un 9% más que el pasado ejercicio, para fomentar la formación y contratación de 1.100 personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción laboral, según anunció ayer la Xunta. En el caso de las mujeres, las ayudas para contratos indefinidos serán de 12.000 euros.