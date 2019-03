Los médicos de Primaria de A Coruña se suman a los tres días de huelga en abril

Los médicos de Atención Primaria de A Coruña decidieron ayer respaldar la propuesta de la Coordinadora Galega de una convocatoria de huelga general en los centros de salud para los días 9, 10 y 11 de abril. Así lo confirmó anoche a este periódico el portavoz del colectivo, Ramón Veras, tras la reunión que mantuvieron los profesionales que integran la coordinadora coruñesa. Veras subrayó que la convocatoria se dirige a todo el personal de Atención Primaria, incluidas enfermeras, matronas o fisioterapeutas. Los facultativos de los ambulatorios del área sanitaria de A Coruña se unen así a sus compañeros de Vigo, que ya habían anunciado el miércoles que secundarían la huelga.

La Coordinadora Galega de Atención Primaria mantuvo el pasado lunes una reunión, en la que participaron miembros de las diferentes asambleas de las áreas sanitarias de Galicia, sociedades científicas, miembros de SOS Sanidad Pública y de la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, así como representantes de los jefes de servicio dimitidos de Vigo y de los PAC, entre otros, en donde se acordó proponer esta huelga -porque el nuevo plan "no puede ser una capa de pintura y no bastan los 17 millones anunciados por Sanidade para arreglar estropicios", señalan- y baraja la recogida de firmas para solicitar la dimisión de jefes de servicio de otras áreas, no coger nuevos residentes, evaluar las condiciones actuales de las unidades docentes o llevar a cabo otro tipo de protestas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, alegó ayer que la huelga planteada para la Atención Primaria sanitaria para los próximos 9, 10 y 11 de abril "no es un asunto" de Galicia y "se va del ámbito territorial" de la comunidad autónoma, ya que coincide en los mismos días con otras convocatorias en Aragón, Euskadi y Murcia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, Núñez Feijóo fue preguntado sobre el planteamiento de esta huelga y apuntó que la Administración autonómica "no" fue "notificada" sobre la misma. En estos términos, el mandatario gallego en que en un total de trece autonomías hubo huelgas sanitarias "en meses distintos". "Será por algo", apostilló.

El presidente de la Xunta aseguró, asimismo, que "todo" lo que los distintos colectivos profesionales plantearon para la mejora de la Atención Primaria en Galicia se encuentra incluido en la contrapropuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas). "Vamos a seguir, creemos profundamente en lo que hacemos", prosiguió. Preguntado sobre estas medidas y, más concretamente, sobre la dimisión de los jefes de servicio de Atención Primaria del área sanitaria de Vigo, Feijóo dijo que esta decisión "obedece a cargos concretos". "Si plantearon que si no cesa la gerencia iban a presentar la dimisión, eso no es una reivindicación para mejorar la Atención Primaria", añadió.

Al margen de la convocatoria de huelga, la Xunta recibió esta semana nuevas críticas por el contrato de estabilidad que ha fijado para atraer a nuevos médicos, especialmente en Atención Primaria y Pediatría. El colectivo de médicos eventuales de los servicios de Primaria en Galicia expresó su rechazo a este modelo porque "consolida la precariedad" y abre la puerta a la desaparición de la figura del médico de familia tal y como se conoce en la actualidad.

Portavoces de la asociación Precarias pola Atención Primaria, que según sus integrantes aglutina a unos 250 médicos que están realizando el último año de formación de especialidad, recalcaron que el modelo que garantiza una estabilidad de un año ampliable a tres, apenas ha sido aceptado por una decena de médicos.

Por contra, según sus cálculos, se contabilizan más de 350 respuestas negativas, lo que ha dado pie al Sergas a buscar adhesiones de profesionales de Portugal "con verdades a medias", ya que usa como gancho un salario de hasta 61.500 euros cuando el salario bruto por jornada ordinaria es de 30.000, según denunciaron ayer miembros de este colectivo.

El colectivo PAC en Pé de Guerra, compuesto por trabajadores de Puntos de Atención Continuada de la sanidad gallega, se sumó ayer a estas críticas de los médicos eventuales.