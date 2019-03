"Como cualquier otra pareja"

Pues sí, dice la sumiller gallega Mercedes González, que el secreto de un buen maridaje es el mismo que el de un buen matrimonio: "Copa y plato han de sacar lo mejor del otro, potenciarse entre ellos, hacerse crecer, invitando al que los prueba a un nuevo trago y a un nuevo bocado".

Hay quien elige el vino en función del menú y también y cada vez más quien toma las decisiones en sala antes que en cocina, "lo importante en ambos casos es que ninguno de los elementos destaque sobre el otro, que no se anulen ni se oculten, que se equilibren sin quitarse protagonismo".

"Como con cualquier otra pareja", "no existe un maridaje perfecto y siempre quedará algo nuevo por probar pero sí hay combinaciones más idóneas que otras". "Y no es cuestión de palabrería, ni de circo, sino de sentarse y probar". "Algo tan natural como una interpretación de ese hedonismo que todos queremos".

"Exacto. Se trata de buscar la lógica y entenderla, no de contar cuentos chinos". "Hay quien más que comer, engulle"; para todos los demás, para los que disfrutan del proceso de alimentarse, sepan que ahí reside en opinión de la experta la importancia de una buena armonía: "Se trata simplemente de potenciar esa sensación de placer".

Es sábado por la mañana y Mercedes González está en O Barco de Valdeorras para presidir el jurado del I Concurso Maridanza del municipio. Por delante quedan ocho combinaciones distintas en las que habrá que tener en cuenta tipo de alimento, cocinado, sabor, textura, etc., por parte de los platos, y también color, aroma, sabor, tipo de elaboración, etc., por parte de los vinos.

¿Un consejo que garantice el acierto? "Combinar producto de la tierra con producto de la tierra", responde la sumiller y es que "ambos se han ido ensamblando a lo largo de la historia": "Si una mencía gallega no te pide un pulpo, mal vamos?"

También en el mundo del maridaje, por cierto, funciona aquello de que los polos opuestos se atraen: "A menudo, lo que quieres es encontrar el equilibrio" argumenta González, que cita como ejemplo el del queso azul y los vinos dulces como los tostados gallegos: "Necesitas algo que suavice el queso, que le saque carácter? Es un contraste fantástico", asegura.

Además, no hay alimentos prohibidos pero sí más complicados. Es el caso del chocolate, sus taninos se potenciarán con los del vino; las alcachofas y los espárragos, desvirtuarán y pueden mostrar sabores metálicos; los vinagres y vinagretas, el ácido acético tapará el sabor del vino; los picantes; podrán enmascarar el resto de aromas o sabores, etc. En el lado opuesto y entre los tipos de vino más versátiles, destacan los espumosos, "para dulce, salado, ácido, amargo..."

"Hay otras vidas pero esta es estupenda"

Y espumoso fue precisamente el tipo de elaboración encargado de dar el pistoletazo de salida al certamen valdeorrés, en el que acompañó a la 'filloa rellena de mejillones y maravallas gratinadas' de Pazo do Castro. Le siguieron croquetas de cocido en Casa Galaica, almejas a la marinera en Cociña do Lar y cazuela de langostinos en Fernando III; los tres, maridados con blancos elaborados con la variedad reina de la D.O., la godello.

Ya por la tarde le tocó el turno a otras cuatro propuestas; entre ellas, las dos ganadoras del concurso. Como finalistas: Chanfainas y La Querida; el primero combinó sus croquetas de botelo con un mencía; el segundo, propuso almejas a la marinera armonizadas con godello. Il Piacere, por su parte, se alzó con el título de Mejor Maridaje en tintos tras presentar sus 'canutillos de cecina con foie y confitura' de la mano del tinto Mencía Barrica Codos de Larouco, de Viña Costeira.

Piquiño sobresalió con el Mejor Maridaje en blancos gracias a sus 'buñuelos de bacalao con coiras', armonizados con el Godello sobre Lías Pedrazais, de Alan de Val. "Hay otras vidas pero esta es estupenda", se rió González mientras los probaba y dando cuenta del nivel de las propuestas presentadas.