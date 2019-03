Vide pronto! Estou bebendo as estrelas!

Un luns chamoume una amiga para catar a cegas viños espumantes de moitas rexións do mundo misturadas, persoa que responde a ese perfil inconformista e defensora dos valores culturais dos pobos, territorios, comunidades ou como se queira denominar a un conxunto de caracteres dun espacio xeográfico, pero, sobre todo, unha muller que pon en valor as "novas elaboracións" de viños que crean viticultores e bodegueiros galegos. As novas propostas que defende a miña amizade, pioneira na sumillería galega, distan do habitual ben sexan propostas innovadoras ou tradicionais. Viños, en moitos casos, que non son amparados por consellos reguladores.

Neste momento de actualidade, no que é habitual reivindicar a liberdade de expresión vínica por parte dos 'vignerons' galegos, eu asisto de vez en cando a xornadas de divulgación que se organizan nestas latitudes vitivinícolas, foros non exentos de debate que pretenden trazar o camiño da viticultura galega, onde asisten como representación do sector diversidade de ideas, as cales intúen que certas políticas globais están afogando a identidade e singularidade de moitas zonas vitivinícolas.

Concluída unha destas xornadas de debate fun convidado a comer con amigos e compañeiros do sector, degustación gastronómica na que non faltou a cata de viños galegos, como por exemplo un tinto exquisito; sinceiro; aberto, profundo e complexo, cuio elaborador me confesou que levaba algo de uvas brancas, práctica que non está permitida en todas as denominacións de orixe. Durante a conversación alguén falou da recuperación dun viño tradicional de calidade suprema, O Tostado, e de como a D.O. Ribeiro o integrou no seu regulamento; do éxito que están a ter os espumantes de Rías Baixas; de como a fabulosa Branca Lexítima está admitida como variedade de uva en Ribeira Sacra; dos Rosados, realidade en varias D.O. como Valdeorras ou dos viños de barrica de Monterrei impensables tempo atrás. Cando estábamos no postre, mentres alguén servía un viño doce galego de alta calidade falouse do que é tradición e do que significa innovación, así como da relatividade de este termo, poñendo como exemplo o Fondillón de Alicante, que pode parecer que está de moda pero é tradicional, e para o que o consello regulador so autoriza a uva Monastrel, cando sempre se fixo con esta mesma e mais coa prohibida Garnacha. Mencionouse o Tokaj, que agora é tradicional, pero foi a casulidade na guerra húngara, durante o sécuo XVII que o puxo de moda; recordouse tamén cómo Pierre Pérignon descubriu por erro o que hoxe é un dos mellores viños do mundo e lle dixo os demais monxes: "Viens vite, je bois les étoiles!" Houbo quen comentou que en Galicia o clarete sempre foi típico, que os abazados aínda se conservan en lugares de Pontevedra; que os brancos sempre se fixeron coas peles; que hai xente innovando con viños rancios, barricas de carballo galego ou incluso con viños de xeo.

Eu sempre pensei que os viños deben ser de calidade independentemente súa tipoloxía, procedencia ou variedade, e, sobre todo, creo que deben falar da súa orixe e acadar que os humáns teñan mellores conversas.

O feito de que un viño sexa singular non o fai bo en todo caso, xa que iso non garante que que esté exento de defectos; a cualidade de natural non quere dicir que sexa san en todo caso; a denominación tradicional ou artesán tampouco garante que un viño sexa ético ou respetuoso co medio ambiente, polo que entendo que debemos ser conscientes de que o aperturismo non debe ser un oco para o oportunismo.

Pero dende logo sí teño claro que un viño bo é aquel que é tradicional, natural, san, ético, respeutoso co entorno e de calidade e para isto aposto pola 'Glocalidade', que nos permitirá manter a identidade e a tradición dentro de un marco Global, preservando o legado para vindeiras xeracións. Coido que a burocracia deber ser tan consciente da solidaridade e competencia destes novos creadores en Galicia, como eles son conscientes de que teñen dereito a tan ampla liberdade como sexa compatible cunha liberdade igual para todos.

Agora estou pensando naquel luns, naquela cata coa miña amiga, consciente que unha vez sacamos as fundas das botellas de; Cava, Champange, etc. Descubrín que o viño que mais me gustara era un espumante galego elaborado con método ancestral e sen amparo da denominación de orixe. Lembro que pensei que estaba bebendo estrelas.

*Enólogo y miembro del C.R.D.O. Ribeira Sacra