La Marea Blanca por la sanidad se concentrará mañana en el Obelisco

A Coruña acogerá mañana una nueva concentración de las Mareas Blancas para defender una "sanidad pública" y de "calidad" en Galicia. Según informó la Coordinadora Antiprivatización de la sanidad pública, como cada tercer domingo de cada mes, realizarán una movilización, a las 12.30 horas, en el Obelisco.

"Como no podía ser de otra manera, el nuevo modelo de Atención Primaria que presenta Feijóo no gusta ni a los suyos", sostiene la Coordinadora, que llama a acudir a la movilización de este domingo para "gritar" con ellos "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende". Además, avanzan que hablarán este domingo "de lo que debe ser una Atención Primaria" y de la "contestación del Sergas sobre las listas no estructurales".