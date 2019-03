Centinelas gallegos del corazón

El grupo de investigadores del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) lidera un estudio multicéntrico del Centro de Investigación en Red de las Enfermedades Cardiovasculares (Cibercv) sobre la prevalencia de la aparición de fibrilación auricular "de nuevo" en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) que además pretende determinar el papel de esta arritmia en el agravamiento de la IC e identificar biomarcadores clínicos que permitan establecer escalas de riesgo tromboembólico y de caída de la función ventricular que puedan suponer futuras dianas terapéuticas. Más de 350 pacientes con IC participarán en este estudio, que se prevé que comience en el plazo de un mes.

"Creemos que es un estudio muy útil para el paciente porque va a estar muy seguido -se le realizará un seguimiento semestral durante los tres años que dura el estudio- y porque vamos a poder ver quién desarrollan esta arritmia y quién no, y la atención temprana siempre ayuda a prevenir las consecuencias de la arritmia. Además, nos permitirá ampliar el conocimiento en este campo, que es bastante desconocido a pesar de la gran incidencia que tiene", explica el doctor Moisés Rodríguez Mañero, de equipo del CHUS. Según el cardiólogo gallego, entre un 30 y un 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan fibrilación auricular, lo que aumenta notablemente el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes con insuficiencia cardíaca y está asociada a una mayor tasa de mortalidad y rehospitalización. Sin embargo, se desconoce cuál se da antes.

"Sabemos que la fibrilación auricular es la causa o la consecuencia de la insuficiencia cardíaca, pero muchas veces no sabemos cuál va antes. Discernir cuál ha sido antes es muy interesante porque si primero es la arritmia el tratamiento de esta podría prevenir la insuficiencia cardíaca. También desconocemos la correcta correlación temporal con esta arritmia y no somos capaces de predecir a qué pacientes les va a ocurrir ni la mejor manera de seguirlos si hace falta seguirlos de alguna manera. Si encontramos un predictor sanguíneo de insuficiencia cardiaca, podríamos seleccionar los pacientes a seguir", explica el cardiólogo gallego, que añade que uno de los problemas de esta arritmia, que por otro lado es la más común, es que muchas veces es silente y en otras puede presentar síntomas muy vagos y muy inespecíficos, lo que hace que su prevalencia esté infravalorada al no detectarse.

Colaboración

Dotado con un total de 300.000 euros, este estudio, el primero intramural multicéntrico del Centro de Investigación en Red de las Enfermedades Cardiovasculares está coordinado por el doctor González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del complejo hospitalario compostelano, en colaboración con el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca y el Hospital Universitario Virgen da Arrixaca de Murcia, también perteneciente al centro en red.