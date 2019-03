Padres que (también) desean conciliar

La implicación de los hombres en el cuidado de sus hijos es una realidad de la sociedad actual, aunque la mayor parte de la carga -sobre todo a nivel organizativo- sigue recayendo en las mujeres. Mientras diversos colectivos impulsan normas que ayuden (también) a los padres a conciliar la vida familiar y laboral -aun está pendiente de aprobación el Real Decreto ley para aumentar la a ocho semanas el permiso de paternidad- la Seguridad Social ha tramitado más de 2,7 millones de procesos de paternidad desde el año 2007. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres incluyó por primera vez el permiso por paternidad como medida de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y desde ese año, la duración de este permiso se ha ido ampliando: en 2007 duraba aproximadamente 15 días; en 2017 se amplió hasta las cuatro semanas; en verano de 2018 aumentó a cinco; y a partir del 1 de abril de 2019 se prevé que se eleve a las citadas ocho semanas; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad.

Esta legislación responde a una realidad social: los padres españoles valoran más estar junto a sus hijos. Una estadística acaba de revelar que el 74% de los hombres cambiarían de empresa si la nueva compañía le ofreciera políticas de espacios de trabajo flexible. Esa prioridad para los padres trabajadores, se manifiesta también en que el 96% de los progenitores opina que trabajaría en una compañía que ofreciera esa política. El 81% de los encuestados en el citado estudio -de Regus- cree que el mayor beneficio que pueden obtener es un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Pero para ello es necesario también un cambio en la cultura de trabajo. "Sigue existiendo temor a la penalización en la empresa privada, donde el trabajador sobreentiende que existe un handicap en su promoción laboral si solicita un permiso por paternidad o conciliación", asegura el sociólogo José Durán. "Solo se ha avanzado en el funcionariado, pero aún no en firmas privadas en donde priman los criterios de productividad", reconoce el experto. José Durán explica que la relación de incompatibilidad entre la esfera productiva y reproductiva normalmente se resuelve externalizando los servicios: promoviendo escuelas infantiles, por ejemplo, pero no otorgando mayor tiempo a los padres. El experto tilda de "malísima" la conciliación laboral y familiar en España y cree que se produjo un retroceso mayor desde la crisis. "Lo que vienen a decir la mayoría de estudios desde hace diez años sobre el rol del hombre en la paternidad es que hay una mayor implicación en la dimensión afectiva, aunque la administración y gestión de la educación siguen siendo predominantemente femenina".

La abogada laboralista gallega, hoy jubilada, Elvira Landín ya ve "antiguo" el término conciliación y propone el de reconciliación. En opinión de la experta, "tendríamos que revelarnos no solo contra la precariedad de los empleos, sino de la vida". Landín engloba el fenómeno de la poca conciliación paterna en esta época: "Estamos viviendo en una especie de 'teocracia mercantil', de adoración del consumo, y en donde el trabajo es el centro de la vida. Hemos caído en la trampa del capitalismo. El sistema nos está esclavizando a todos y a todas, así que deberíamos de ir a un sistema en el que la vida fuera el eje, no el consumo", argumenta. "Hemos caído en un consumo del que estamos enganchados. Se adelanta el disfrute de unos bienes de consumo -a través de hipotecas o préstamos- que hace que la clase de trabajadora esté tan enganchada a esas necesidades que no se siente quien de reivindicar... ni permisos de paternidad, ni nada", reflexiona.

Siguiendo por investigaciones recientes, la mayoría de los padres reconoce que cuidan de sus hijos de una manera diferente a como lo hicieron con ellos. Según el Observatorio de Trendsity: el 73% les transmite la igualdad en las responsabilidades; el 53%, mayor tolerancia y respeto por las diferencias; el 47% busca que sean sinceros, y el 44% que sean bondadosos.

Coincidiendo hoy con la celebración del Día del Padre, también Laboratorios Expanscience, han analizado cuáles son las principales características del padre millennial (nacidos entre 1980 y 1995): "Está concienciado con el reparto igualitario, tanto de las tareas como de las obligaciones de ser padres. Por ello, quiere poder disfrutar de un tiempo similar al de su pareja cuando nace el bebé y poder compartir el cuidado de los hijos desde las primeras semanas de vida", aseguran. "A diferencia de la generación de sus padres, han aprendido a conciliar mejor. Según una investigación realizada por Ignis Media Agency, el 70% de los padres del nuevo milenio se involucra en las tareas y cuidado diario de sus hijos.

Y otra de las sorprendentes conclusiones de la Encuesta Merck: los Hombres y la Fertilidad, promovida por la compañía de ciencia y tecnología Merck y realizada por la consultora GAD3 a más de 1.000 personas en edad fértil de todo el país asegura que el objetivo de tener hijos se presenta de forma más tardía en el hombre, quien se lo plantea entre los 30 y los 34 años, mientras que en el caso de la mujer ocurre entre los 25 y los 29 años en España.