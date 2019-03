El Papa rechaza la dimisión de Barbarin y acepta su retiro temporal de Lyon

El papa Francisco rechazó la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir abusos sexuales a menores de un sacerdote de su diócesis de Lyon, al invocar la "presunción de inocencia", según informó el prelado, quien anunció que de todos modos se retirará temporalmente como encargado de esa diócesis.

"El lunes por la mañana, entregué mi dimisión al Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla", indicó Barbarin en un comunicado difundido por su diócesis.

Pese a ello, agregó: "Me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo".