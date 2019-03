Delmiro Prieto: "Pedimos inclusión sin ambigüedades ni complejos"

Inclusión sin ambigüedades ni complejos. Esto es lo que reclama la Federación de Síndrome de Down de Galicia. Su presidente, Delmiro Prieto, explica que uno de los temas que centrará el acto institucional de hoy estará relacionado con el derecho al voto de las personas con discapacidad tras la ambigua rectificación hecha por la Junta Electoral Central de la instrucción 5/2009, que dotaba de capacidad a apoderados e interventores de los partidos políticos para anotar en acta el DNI de las personas con discapacidad intelectual que, según su criterio, no estuviesen ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria, y que según Down Galicia siembra la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario de las personas con discapacidad intelectual, aunque no cite al colectivo.

"¿Quién es quién para decidir si una persona, con discapacidad o no, está ejerciendo su voto de manera libre, consciente y voluntario? Esto es un disparate. Pedimos una inclusión sin ambigüedades ni complejos", afirma el presidente de la Federación de Síndrome de Down de Galicia.