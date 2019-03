León y Olvido regresan 15 años después

Cuando se cumplen 15 años de su estreno, el director ourensano Xavier Bermúdez anuncia que habrá una secuela de León y Olvido, cuya trama situará a los dos hermanos también 15 años después. "Confiamos en que antes de que acabe el año hayamos rodado otra película con los dos hermanos de ficción", adelanta Bermúdez, quien añade que esta cinta contará de nuevo con Guillem Jiménez y Marta Larralde como protagonistas, y que será "completamente autónoma de la anterior". El largometraje, que se rodará íntegramente en Ourense, cuenta con el apoyo de la Diputación y la Axencia Galega das Industrias Culturais, y con el respaldo de Down España, al igual que hizo con su precursora.

En este sentido, Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, asegura que películas como León y Olvido y la exitosa Campeones dan visibilidad a las personas con discapacidad, lo que es positivo. "La diversidad forma parte de nuestra realidad y hay que contemplarla, aceptarla y respetarla, y el cine ayuda", afirma.

Hace 15 años, rodar una película como León y Olvido era un proyecto arriesgado. "Las advertencias de que me metía en un mal jardín fueron abundantes, pero mi animal totémico es el burro", afirma el realizador, quien añade que tampoco ahora le ha resultado sencillo. "Tanto entonces como ahora, nos fue muy difícil sacar el proyecto adelante, por los prejuicios y que a veces aparecen disfrazados de otra cosa. El cine puede contribuir a disolverlos, pero es muy difícil combatir con una película lo que se concentra día a día a través de una pésima educación y/o una cultura audiovisual nefasta", se lamenta.

Por ello, no se atreve a afirmar si León y Olvido rompió con algunos de esos prejuicios. "¡Ojalá!", exclama. Sin embargo, sí ha servido para empoderar a las personas con discapacidad. "Sí ha contribuido a que se sientan importantes, a que se sientan capaces, a que se sientan visibles, presentes. Durante estos años, en los que se ha proyectado en diversas muestras, hemos tenido numerosas muestras del impacto que ha tenido en familias y en los jóvenes con síndrome de Down y ninguna de ellas ha sido negativa", añade.

Además de numerosos premios, León y Olvido fue para el director "una experiencia inolvidable". También lo fue para la actriz Marta Larralde, que este año verá cumplido su anhelo de volver a interpretar a Olvido, un papel que le permitió conocer de primera mano la realidad de este colectivo. "Reconozco que cuando me plantearon el proyecto sentí un cierto desconcierto, por desconocimiento, no había tenido el gran placer de conocer a personas con síndrome de Down, debo decir ahora, porque me descubrieron lo sensibles y maravillosos que son", dice la actriz gallega.