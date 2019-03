Un plan contra la falta de medicamentos

El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un plan para prevenir los problemas de desabastecimiento de algunos medicamentos, según anunció ayer la titular de este departamento, María Luisa Carcedo. Mañana se reunirá con representantes de las comunidades para abordar esta cuestión que preocupa a todas las autoridades sanitarias, incluida la gallega.

Carcedo subrayó que "la mitad de los casos de problemas de suministro se producen por falta de fabricación"."Un laboratorio que se compromete a proporcionar tal medicamento no debe, de repente, decir que no puede fabricar más o que no quiere o lo que sea", advirtió, para añadir: "Utilizaremos las capacidades que como Administración tenemos".

Ayer la ministra se reunía con los consejeros de Sanidade para presentarles un primer borrador sobre el nuevo modelo de Atención Primaria. El proyecto incluye un contrato de dos años para los médicos que terminen el MIR, similar al que ya se aplica en Galicia, que más MIR de otras especialidades roten por los centros de salud, reordenar los cupos de pacientes según su edad y sus dolencias, y que Medicina de Familia sea una asignatura obligatoria en la carrera. Sin embargo, no incluye la petición gallega de una convocatoria extraordinaria del MIR. "Es un error que va a retrasar la mejorar de Atención Primaria", aseguró el conselleiro de Sanidade.