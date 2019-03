As redes sociais son o campo da festa

Segundo un estudo realizado a nivel español en 2018 pola axencia Raw, unha de cada catro adegas contan con blog, máis da metade con tenda online e case o 75% teñen un perfil oficial en Facebook e Twitter. A día de hoxe, é fundamental para as empresas vitivinícolas contar con presenza en Internet. A xente vive apegada a él: xa non concebimos o día a día sen facerlle consultas a Google, sen poder ver un producto na web corporativa da marca ou sin compartir o noso último descobrimento nas redes sociais.

O ideal sería contar cun departamento específico ou polo menos cun profesional que se encargue da xestión da comunicación dixital. Pero a realidade das pequenas empresas non permite máis que derivar estas cuestións a alguén que, entre outras tarefas, tamén se encarga de actualizar o blog e manter as redes sociais da marca. Por onde podemos comezar? Compre realizar un plan de comunicación dixital, elaborar unha guía que detalla o camiño que imos seguir en Internet para alcanzar os obxectivos da empresa. O fogar da nosa marca en Internet é a web corporativa, un espazo online para ensinar quenes somos e os nosos produtos e servizos, baixo o control total da empresa. As redes sociais, pola súa parte, son coma o campo da festa, un espazo de encontro con persoas que queremos que se fixen en nós. Para iso teremos que vestirnos á altura das circunstancias, tal e como se espera dunha situación tan especial, e conseguir que a nosa marca resulte desexable para que nos "pidan un baile".

Voltando ao sector do viño, cómpre coidar a imaxe da marca e prestar especial atención ás formas que empregamos para transmitir as experiencias e as emocións, a posta en valor que nos diferenciará da competencia. Contar cunha web corporativa con toda a información posible que o cliente poida precisar, e se traballamos un blog ou unha tenda online, estar á altura do que os usuarios agardan atopar. Por outra banda, as redes sociais máis empregadas no sector vitivinícola son: Facebook, que segue a ser a rede social con maior uso; Instagram, implica transmitir con imaxes de gran calidade a esencia da nosa marca a usuarios son máis xoves que os de Facebook. Twitter, se a túa marca organiza e participa en eventos, feiras e colaboracións pode ser interesante contar con ela. Tripadvisor, a máis recomendada para empresas enoturísticas€ Non podemos olvidarnos dunha das redes máis empregadas a día de hoxe, Whatsapp, que nos permite realizar unha atención ao cliente rápida, efectiva e individualizada.

E cómo se consegue autoxestionar a comunicación dixital? Non teñamos medo a preguntarlle a Google todo aquelo que queiramos saber! Animo a todo o mundo a tirarse á piscina dixital, porqué só coñecendo a fondo este novo espazo de negocio, poderanse aproveitar todas as oportunidades que Internet nos brinda. Así conseguiremos que quen nos interesa, queira por fin botar un baile con nós no campo da festa!

*Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y especialista en gestión de redes sociales