Los jóvenes vuelven a manifestarse en España contra el cambio climático

Los jóvenes de una quincena de ciudades españolas volverán a movilizarse este viernes contra los estragos de la crisis climática, manteniendo el impulso de la huelga global que reunió la pasada semana a unos 45.000 manifestantes en toda España, según sus impulsores.

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla son algunos de los lugares que volverán a acoger concentraciones y jornadas divulgativas a favor del medio ambiente, según han indicado a Efeverde desde la plataforma Juventud por el Clima, que engloba el movimiento Fridays For Future ("Viernes por el futuro") en distintas ciudades.

Si bien en la mayoría de las ciudades las movilizaciones se han trasladado a un horario de tarde, algunas como Valencia, Barcelona, Girona, Soria y Salamanca han mantenido el horario de mañana con convocatorias entre las 12:00 y las 12:30.

La decisión de este cambio ha respondido a motivos "diversos", como la facilidad de compaginar con los estudios" o la voluntad "de que se uniese más gente", han explicado desde Juventud por el Clima.

La celebración del Día del Agua estará presente en varias de las actividades, como las convocadas en Barcelona, Girona, Oviedo y A Coruña, que centrarán sus reclamaciones y charlas sobre este asunto.

En Madrid, por su parte, se ha planeado un 'Paseo Por El Clima', con el que se ha llamado a los estudiantes a pasear con mascarillas anticontaminación desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, con una concentración y "protesta pacífica" en la Puerta del Sol a las 6 de la tarde.

El objetivo es "dar una imagen sobria sobre cómo pinta el futuro si no actuamos de forma inmediata, con vestimenta negra y mascarillas, recreando un futuro que no está tan lejos para nosotros", han indicado desde Fridays for Future Madrid.

Mientras tanto, en Badajoz se ha convocado también una "eco-caminata" a las 17:00 horas; en Jaén, a la misma hora, comenzará una recogida de basura colectiva; y en Málaga se celebrará una actividad de concienciación para "mostrar a la población imágenes sobre problemas ecológicos" y evaluar "su conocimiento sobre ellos", ha indicado la plataforma regional en sus redes.

Otras ciudades como Sevilla, Valencia, Oviedo, Zaragoza, Soria, Bilbao, Salamanca o Lleida han planeado concentraciones de la misma manera en que se han ido produciendo a lo largo de los últimos viernes, como parte del movimiento iniciado por la joven sueca Greta Thunberg hace ocho meses.

El objetivo tras todas estas acciones es "protestar contra el calentamiento global, el cambio climático, la inactividad de los políticos y la permisividad hacia las empresas que sacan rendimiento económico aprovechándose de la Tierra y de sus recursos", recuerda un comunicado de Juventud por el Clima.