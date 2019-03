Médicos mantienen la huelga de abril pese a las medidas pactadas con el Sergas

La Coordinadora Galega de Atención Primaria mantiene la propuesta de huelga para los días 9, 10 y 11 de abril en este nivel asistencial pese a reuniones "para dividir al colectivo" sanitario, según denuncia, como la mantenida el miércoles entre directivos de la Consellería de Sanidade y representantes de sociedades científicas y colegios médicos.

En declaraciones a Europa Press, Xosé María Dios, en representación de la Coordinadora Galega de Atención Primaria, resaltó que este colectivo lo forman unos "mil profesionales" de toda Galicia y no sociedades científicas. "La huelga no está desconvocada", afirmó Dios, para insistir en que la "convocatoria sigue en pie", pendiente de que sindicatos presenten formalmente la misma. En este sentido, reiteró que se trata de "un movimiento de profesionales, no asociativo".

La Coordinadora Galega de Atención Primaria tiene prevista una serie de reuniones para abordar la convocatoria y evaluar lo acordado en la reunión del miércoles en la Consellería de Sanidade por parte de sociedades científicas y colegios médicos. Para esta Coordinadora encuentros como ese, en el que se acordó crear 60 plazas de médicos en dos años para los centros de salud más sobrecargados, tratan de "dividir al colectivo". Con todo, insiste en que "tiene tiempo" para la formalización de la convocatoria de huelga en Atención Primaria.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) de Galicia expresó su rechazo al acuerdo firmado entre el Sergas, los colegios médicos y las sociedades científicas para el Plan de mejora de la Atención Primaria. Para este sindicato, "es inaceptable que la Administración sanitaria persista en una política de negociar fuera de la mesa sectorial cuestiones que debe tratar con la representación legal de los trabajadores", como señala en un comunicado.

CCOO advirtió a los responsables del Sergas de que no aceptará acuerdo alguno "que deje fuera a los trabajadores de la atención primaria", y duda de que la solución a los graves problemas en este ámbito se puedan resolver con la creación de sesenta nuevas plazas de personal médico."La carencia de personal es muy superior a esa cifra en diferentes categorías", dice el sindicato, que recuerda que así lo recoge el Plan de mejora de Atención Primaria, "aprobado conjuntamente con los sindicatos y tumbado unilateralmente por el PP".

Entre las categorías con déficit de personal, Comisiones Obreras cita medicina de familia, pediatría, servicios generales, enfermaría y cuidados auxiliares de enfermería, celadores, fisioterapia, psicología, odontología, trabajo social o matronas. Para el sindicato, también "llama la atención" que el Plan del Sergas "pretenda reforzar las jefaturas de servicio médicas, subordinando a ellas a los demás colectivos".

Como alternativa, CCOO exige que la Administración negocie con los sindicatos cualquier cuestión que afecte al personal. Además, pide que se incremente el presupuesto sanitario, del actual 5,7% del PIB al 7,1%, y de este porcentaje que se destine a atención primaria el 25 %, fronte al 12% actual.

Por contra, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la Xunta no tiene constancia de que exista "un conflicto" con los profesionales de la Atención Primaria y valoró el acuerdo alcanzado el miércoles entre la Consellería de Sanidade con las tres sociedades científicas de medicina de familia (SEMG Galicia, Semergen Galicia y AgamFEC) y el Consello Galego de Colexios Médicos. Tras el Consello de la Xunta, Núñez Feijóo destacó que el acuerdo demuestra que "todas las sociedades científicas y los colegios médicos están a favor" de las 175 medidas aprobadas por el Gobierno gallego para mejorar el modelo de Atención Primaria en el sistema público de sanidad. "Todos aquellos que quieren mejorar la sanidad pública está en este acuerdo", aseveró el mandatario gallego en relación al firmado entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas), sociedades científicas y el colegio.

La Consellería de Sanidade se comprometió a, en los próximos dos años, crear 60 nuevas plazas de médicos de Atención Primaria en los centros de salud con mayor presión asistencial, una situación que se determinará tanto por el número de cartillas que atiendan como por la complejidad de sus pacientes. Este es el principal acuerdo alcanzado en la reunión del pasado miércoles.