Prowein deja "buen sabor de boca"

Los zapatos fuera tras llegar a casa después de tres días frenéticos en no cualquier feria. 70.000 metros cuadrados, 7.000 expositores, 60.000 visitantes, 1.000 periodistas acreditados o 133 países son algunos de los datos que definen a la cita alemana Prowein, que esta semana ha celebrado su 25 aniversario en Dusseldorf y de la que los gallegos volverán con los pies hinchados pero, sobre todo, "muy buen sabor de boca".

Importadores, bodegueros, sumilleres, periodistas, etc. "abarrotaron" el stand de Rías Baixas en el evento. Un escaparate y oportunidad de negocio para las bodegas amparadas en el que un año más ha quedado demostrado que las referencias del sello siguen despertando interés dentro y fuera del país. "Un año más" porque, recuerda el secretario general del C.R.D.O., Ramón Huidobro: "Rías Baixas lleva 17 ediciones participando en la feria".

Si las primeras veces acudía con en torno a 40 marcas, este 2019 lo ha hecho con un túnel del vino de 107 elaboraciones pertenecientes a 59 bodegas, además de contar con otras 13 como coexpositoras.

También desde O Ribeiro hacen un gran balance de la que describen como su "cita internacional más importante" y para la que se han preparado durante más de tres meses: "Las bodegas tienen que quedar con sus clientes y contactar a nuevos proveedores con antelación porque aquello es inmenso", explica Erika Domínguez, responsable de promoción del C.R.D.O. Un evento en el que el túnel de 25 vinos del sello recibió en torno a 200 visitantes y al que hubo quien acudió fuera del horario de la feria: Domínguez estaba empezando a recoger el expositor cuando un profesional alemán quiso probar los coupage de Ribeiro de godello, albariño, treixadura€ "Treixadura, lo pronunció perfecto", comenta: "Entendí que ya nos conocen, saben quienes somos y que tienen interés en nosotros. Eso es emocionante".

Ribeira Sacra, por su parte, habla también de muy buenas sensaciones en la que ha sido su cuarta vez en el evento. En los inicios, los prescriptores no reconocían el sello heroico o no sabían dónde estaba pero ahora eso ha pasado a la historia. "Cada año es más positivo", afirma Marta Villén, responsable de comunicación del C.R.D.O., sobre "la actividad de carácter promocional y comercial que ha servido para consolidar relaciones con clientes y también para abrir nuevas puertas".