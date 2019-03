Rosa León, ganadora de 'Maestros de la costura 2': "No esperaba llegar a la final"

El taller de Maestros de la costura 2 echó el cierre con la elección de Rosa León como nueva ganadora del talent show, que tuvo una media de cuota de pantalla de 11,7%, y en la que los tres miembros del jurado también participaron en algunas pruebas, como unos concursantes más. En una entrevista con la agencia Efe, la flamante ganadora no pudo evitar mostrar su satisfacción, aunque aseguró que "no esperaba llegar a la final". "Iba paso a paso, semana a semana y solo cuando estaba más cerca, podía pensar en conseguirlo", señaló.

La sevillana Rosa León reconoció estar "muy satisfecha", y añadió: "Me ha costado mucho esfuerzo llegar a la final, pero he vivido y he disfrutado cada momento. Me llevo muchas emociones, a cual más bonita". No olvidemos que de los diez programas, en nueve tuvo que superar la prueba de expulsión. "Nunca hay que relajarse", advirtió.

La flamante ganadora del programa consideró que sus máximos competidores fueron Anastasia, Alejandro, Lara, Isabel y Sergio. "Me podían haber echado en cualquier momento porque había mucho nivel en el concurso y siempre estás expuesta a los nervios, al bloqueo que ocasionan, a la falta de inspiración...", señaló. El duelo final lo vivió con Isabel "una rival muy fuerte, una gran profesional y con un gran corazón. Cose muy bien y sus diseños son muy chulos".

El vestido que la llevó al triunfo iba destinado a una "alfombra roja", en tul de seda "de lo más delicado, pero tenía que arriesgar y demostrar que durante mi paso por el programa había evolucionado", un resultado que consiguió que la top Blanca Padilla lo luciera al anunciarse la ganadora.

Además de hacerse con un premio en metálico, León diseñó una colección cápsula infantil para El Corte Inglés, inspirada en su niñez, y en algunos de los diseños que ha confeccionado en el taller del programa, pero ya está preparando otra, centrada en el esmoquin y sus derivaciones.

La sevillana reconoció que, en las pruebas de equipo, se veía "supermandona". "Para mí era una responsabilidad ser jefa de equipo. Es una prueba en la que hay diferentes niveles entre los concursantes y, como dice Caprile: "Con muchas manos en la olla arde Troya".