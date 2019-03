"Eso de que 'un vino se hace solo' es mentira, hay todo un equipo detrás"

"No hay cosa más bonita que trabajar en lo que te gusta". Aunque Pablo Ibáñez (Ponferrada, 1963) estudió Enología por "cosas de la vida más que por vocación", reconoce que el oficio se ha convertido un hobby para él: "Es lo que sé hacer, es lo que quiero hacer y disfruto mucho haciéndolo". El experto asesora a 13 bodegas en las cinco D.O. gallegas y una de ellas, Pazo de Villarei (HGA Bodegas), acaba de coronar a una de sus marcas entre los 20 mejores vinos del mundo en los Premios Bacchus, al que este 2019 se han presentado más de 1650 referencias.

–¿El secreto de un vino de 'Gran Oro'?

–No hay un secreto como tal, hay trabajo, profesionalidad, materia prima y, sobre todo, es un tema de personas: en viticultura, bodega, enología€ Con todo eso conjugado, a veces se consigue este resultado.

–¿Qué características destaca de Pazo de Villarei?

–Es un albariño tradicional, un vino fresco del Salnés, con una acidez total relativamente más alta, con el perfil típico en nariz: notas cítricas, manzana, frutas de hueso€ y buen equilibrio de boca.

–¿La importancia de un premio como este?

–Funciona como un altavoz delante de los consumidores y confirma que has conseguido el resultado que te planteabas: unos años llegas y otros no y otros llegas y no se reconoce. En bodega nos satisface, es un reconocimiento al esfuerzo.

–Ya en época de embotellado, ¿con qué hay que tener cuidado ?

–(Se ríe) En todo. Este es el momento final; todo lo que haces en una bodega lo puedes ir mejorando, cambiando€ pero una vez el vino está en botella, no hay nada que hacer, se acabó. Un tema importantísimo es la evolución del vino en el tiempo: que no haya oxígeno disuelto, que el embotellado sea perfecto, para que el vino llegue en las condiciones idóneas.

–¿Cómo está la viña en este momento?

–Hay un adelanto de la brotación. Podemos estar hablando de 10 o 20 días pero se ajustará en cuanto venga un clima normal así que no son tan importantes las fechas como la sequía o el temor a las heladas. Por un lado, hay una carencia de lluvia bastante importante. Por otro lado, la climatología nos dice que vayamos comprando un rosario y unas velas ¿Por qué? La viña ya está brotando y puede venir un frío en abril o mayo, no en Rías Baixas pero sí en el resto de D.O. Mi padre decía que 'cuando marzo mayea, mayo marcea'. Eso en el campo es ley.

–¿Preocupa en el sector la autorización de variedades híbridas?

–Para mí no tiene sentido. A los que estén a favor de los híbridos, les digo que los prueben, comprobarán que dan lugar a vinos enverados, que no llegan al grado alcohólico suficiente, sin calidad€ Frente al cambio climático o las enfermedades de la vid, hay que hablar de selección clonal, investigación€ etc.

–¿Es importante la innovación?

–No puedes quedarte quieto. El mundo, los consumidores, las tendencias... se mueven y tu tienes que estar expectante: saber las líneas que marcan los tiempos decidas seguirlas o no.

– ¿El potencial de los espumosos en Rías Baixas?

–Tienen recorrido a nivel enológico pero su consumo sigue siendo estacional. A nivel comercial es difícil competir en precios: el consumidor puede ver que tu producto es óptimo pero se le escapa la relación calidad precio. Aquí, los costes de producción son más altos.

– ¿La importancia de un enólogo en un vino?

–Absoluta (se ríe). La importancia de cualquier técnico en un vino es fundamental, eso que se dice ahora de que 'un vino se hace solo' no es verdad. Hay todo un trabajo en equipo detrás; sin eso, sin un equipo, te escoñas. El vino es un compendio de muchas cosas en viticultura y en bodega y para eso hace falta personal técnico. Un enólogo lo que debe de hacer es dirigir un proceso productivo. Eso no quita que cuanto menos interfiera, evidentemente, mejor.